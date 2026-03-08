Red Velvet Wendy 惊喜空降婚礼！11 年铁粉出嫁「天使主唱」暖心兑现祝歌承诺：你长大的点滴我都记得！

女团 Red Velvet 成员 Wendy 的暖举再次引发热议！今日有网友分享 Wendy 现身婚礼现场演唱祝歌的影片，原来新娘是从 Wendy 2014年出道起便一路相随的资深铁粉。 Wendy 在现场感性回忆看著粉丝从学生、步入职场到结婚的点滴，温馨场景令在场宾客感动不已。

守护 11 年的约定：从高三少女到披上婚纱

Wendy 在婚礼上感性回忆道，2014 年 8 月 1 日出道当天第一次见到这位粉丝，转眼 11 年半过去，过往的点滴仍历历在目：「当时你还在读高三，总是带著西瓜汁、喉糖来活动现场为我应援。 你会和我说：『姐姐，我要考试了不能常来』、『姐姐，我找到工作了』、『姐姐，我有男朋友了』。 有一天你问我，如果以后结婚能为你唱祝歌吗？ 当时我说：『当然，是你的话我一定会唱！』」

Wendy 接著透露，去年 9 月发行专辑时，该名粉丝告知即将结婚的消息，并询问当年的承诺是否依然有效，Wendy 毫不犹豫地给予正面回应，这才促成了今日这幕动人的画面。



데뷔팬 첫 만남을 기억하는 가수가 어딨음 .. #웬디



(공계가 이것 밖에 없어요..) pic.twitter.com/nP2glXfx1m — 빵이 (@2OO3628) March 8, 2026

Wendy为粉丝演唱自己的歌曲《Chapter You》作为祝歌：



Chapter You 너무 아름다운 노래고

웬디언니한테 감동받아서 우리 테이블 다 울고 있었음 pic.twitter.com/Zzxonv6CdI — (@nyan6x2) March 8, 2026

지인 결혼식에 웬디언니 왔움 ..

챕터 유 부르는데 눈물날 뻔 했어요 pic.twitter.com/e65oip3ztV — 빵이 (@2OO3628) March 8, 2026

瞒著粉丝的主动出击！Wendy 帅气联络新郎送惊喜

据现场网友透露，这场惊喜背后更有一个温暖的小插曲。 该名粉丝当初在见面会上递交请柬，仅是单纯想分享喜悦，并未预期偶像真的能出席，更没想过联系经纪公司。 没想到 Wendy 在看过喜帖资讯后，竟主动联络了新郎对接流程，亲自现身送上这份大礼，展现了对粉丝最真挚的情谊。



#웬디 미담 고3 때부터 좋아하던 그녀를 위해 결혼식 축가 불러줌 그녀들의 사랑을 10년동안 옆에서 본 나 이딩턴 눈물 흘리다 pic.twitter.com/UKnxmTnAt8 — (@oekoeklove) March 8, 2026

Wendy对粉丝的真挚情谊让不少网友大呼感动，纷纷感慨：「Wendy 根本是降临人间的天使」、「能被偶像记得 11 年前的细节，这粉丝太幸福了 这才是」、「追星最美的模样」。

