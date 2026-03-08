演藝圈3大「話癆」合體！金南佶、朱智勛、尹敬浩登《藉口GO》連珠炮開聊，讓「大神」劉在錫笑到流淚 XD

演藝圈知名的「話癆」代表演員金南佶、朱智勛、尹敬浩日前一起錄製《藉口GO》，消息一公開也讓許多人相當期待！

7日公開的預告中，主持人劉在錫表示：「終於迎來第100集特輯，我們特地請來演藝圈有名的『重度話癆』人物，這集感覺會超過100分鐘。」

影片中，金南佶謙虛地說：「其實在智勛面前，我都不太敢說話。」尹敬浩則回應：「我覺得智勛話好像沒有那麼多。」朱智勛也點頭認同。不過金南佶立刻吐槽：「他話真的很多，你在說什麼啊？」而朱智勛則笑回：「我只是沒有像哥一樣，一直打斷別人說話而已。」一句直球吐槽讓氣氛瞬間熱絡。金南佶接著為自己辯解：「我其實傾聽型的類型。」但尹敬浩馬上吐槽：「說什麼不像話的東西。」朱智勛也補一句：「你這樣說聽了很悶。」三人你來我往的互動再次逗樂眾人。



金南佶還分享自己粉絲見面會常常一開就是4～5小時的趣事。他笑說：「有粉絲的媽媽甚至會問『你今天會放我女兒放回家吧？』，還因此傳出粉絲被我『綁架』的說法。」朱智勛也補充：「粉絲去上廁所他也會確認。」金南佶則笑著解釋：「我是怕他們錯過我講的內容。」



當劉在錫問朱智勛「你喜歡什麼？」時，朱智勛還沒開口，尹敬浩就先搶答「不是喜歡中餐嗎？」金南佶也跟著調侃「你換口味了嗎？」朱智勛無奈回應：「我嘴巴還沒張開口。當劉在錫再問「那你討厭什麼？」時，朱智勛回答：「把很短的一句話講得很長、一直重複的人。」尹敬浩聽到後立刻心虛地笑出來，甚至想要解釋，但朱智勛直接說：「你就二選一吧，不要兩個都佔。」讓現場再次笑翻。



三人默契十足的互動與連珠炮般的聊天節奏，甚至讓劉在錫笑到流下眼淚！看到預告網友也紛紛表示：「100分鐘內能結束嗎」、「劉在錫流淚是傳奇」、「是不是少了一個0」、「能不能馬上公開」、「第一次看到劉大神哭的樣子」、「耳朵已經開始出血了」……可見大家對這集特輯的期待值超高。大家14日一定要記得收看《藉口GO》100集特輯哦！

