《来自星星的你》OST演唱者LYn：质疑自己是否有当妈妈的资格！池锡辰安慰：我家也经历过

韩国OST女王LYn爆料辛酸事，听得民众们也难过不已。

韩剧粉们一定听过热门剧《来自星星的你》的OST《My My Destiny》吧，这首歌的演唱者就是LYn。 前段时间播出的《恋慕》的OST《我知道》也出自她「口」，与白智英、Gummy等人并称为韩剧OST女王。 日前她做客了电视节目《辣炒年糕店的那个哥哥》，公开了自己的故事，听得不少观众们十分心疼。

2014年，LYn就和组合M.C The Max的主唱异秀（ISU）结婚了，婚后两人很努力地想要生宝宝，但事与愿违一直没怀孕。 LYn表示：「这是我第一次说这件事，为了怀孕我们真的做出了各种努力，但是很难怀上，也很积极地去医院治疗，每次都失败。 做过好多次试管婴儿，甚至还有过宫外孕，因为需要医学帮助，所以一直都很小心。 突然有一天我就在想自己是不是没有当妈妈的资格。 人们都说年纪大了，也要承担起责任，可能是我一直都不成熟，一直需要别人来照顾我，所以怀孕才这么艰难吧。 好想哭啊，因为经历了很多，所以会觉得现在还不到我可以当妈妈的时候。」 池锡辰听完之后，安慰道：「我家也是，一直怀不上，后来突然就有了，就像礼物一样从天而降。」



首次公开私事的LYn这一次得到了无数观众的同情和鼓励，节目播出后有不少观众在网路上留言为她打气。

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