老韩剧粉一定听过的歌声！经典OST女王Lyn必听四首歌，韩剧《拥月、星你、太阳、蓝海》她都唱过

经典热门韩剧《拥抱太阳的月亮》、《来自星星的你》、《太阳的后裔》、《蓝色海洋的传说》都有她的痕迹（Lyn），你最爱的是哪一首歌呢～？

近期歌手 Lyn 出演《Killing Voice》一次献唱多首他的最爱曲，动人的歌声勾起许多韩剧粉的回忆，40岁的她仍然保有相当优质的音嗓，也让网友相当享受在她的曲子之中。



▼《Killing Voice》经典好声音，第一首就是《来自星星的你》的〈My Destiny〉，其他则是她出道多年选取的爱歌～，而快转到 19:11 的最后一首，是《拥抱太阳的月亮》的〈Back In Time〉：



当然，对於老韩剧粉来说，以下四首歌就算没追过剧也一定对曲子感到很熟悉，小编整理起来让大家一次回味。

▼2012年：MBC《拥抱太阳的月亮》OST〈Back In Time〉（时间倒流），这首歌不管听几次都会起鸡皮疙瘩＋忍不住流泪啊～。TAT



▼2013年：SBS《来自星星的你》OST〈My Destiny〉（我的命运），红片全亚洲就不用我多说啦～！



▼2016年：KBS《太阳的后裔》OST〈With You〉（和你在一起），整张原声带专辑都是好声音，Lyn当然也在其中。



▼2016年：SBS《蓝色海洋的传说》OST〈Love Story〉（爱的故事），作为本剧的第一首公开曲，丰富了两位主角的感情世界观，副歌尤其令观众心情澎湃。



此外，Lyn最近一次献声电视剧，则是2020年 tvN《九尾狐传》的〈月儿恋曲〉



最后，放上一首小编想推荐的甜甜歌曲！！！这首歌真的好加分～。

就是她和 HanHae（郑韩海）在2018年：KBS《你也是人类吗》合唱的 OST〈LOVE〉。



祝大家周一都能顺利渡过～！加油！！！

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