《放学后戏剧班》首集暖心上线！「百想视后」金泰梨初次当老师落泪，全力准备课程只为孩子们

《放学后戏剧班》第1集中，公开首次担任老师的金泰梨，从手忙脚乱却全力以赴的第一堂课，到「马铃薯老师」崔显旭加入后带来的反转魅力，又好笑又温暖，让人一集就深陷其中。

「百想视后」金泰梨在龙兴小学开设戏剧班。这所小学全校仅18名学生，2025年甚至没有新生入学，若情况持续恐面临废校危机。正因如此，这个放学后戏剧班不只是社团活动，更是一项希望为学校尽一份心力的珍贵计画，也让节目从开播前便备受关注。



第一次以「老师」身份站上讲台的金泰梨，为了和第一次接触戏剧的孩子们上好第一堂课，倾注全部心力准备。她在检查课程时因深刻感受到「老师」这个角色的重量而落泪，反覆练习、做满笔记，甚至向演员前辈请教，只为呈现最好的自己，隔著萤幕都能感受到她的用心。



正式上课后，她以融入自身故事的独角戏贴近7名孩子的视角，并透过游戏方式引导课程，让孩子们自在地感受戏剧的乐趣；同时使用「提问笔记本」倾听孩子们的心声，展现满满用心。尽管孩子们给予好评，金泰梨却坦言「心情有点复杂」，甚至直白表示「真的不满意，也不觉得开心。」她向以助教身份加入的崔显旭吐露自己的不足，以及想在舞台上呈现好作品的渴望，那份不想辜负孩子的责任感，也让人更加期待她的成长。



第二堂课中，「马铃薯老师」崔显旭正式登场。初次担任助教的他紧张到频频卡词，还被孩子们「教育」了一番，笑料十足；休息时间顾著陪玩，却忘了金泰梨交代的任务，两人的斗嘴火花也将为节目增添不少亮点。接下来还有 Code Kunst、康男与《黑白大厨》评审安成宰等人加入，预告著更加热闹又温暖的发展。



此外《放学后戏剧班》每逢星期一晚上在 Viu 上架最新集数，香港观众亦可一并收看最新韩剧《荣耀：她们的法庭》、《死亡之花》和《恩爱的盗贼大人》，以及话题综艺《天下面包：Bake Your Dream》。

