朴志训狠甩 15kg 变身「皮包骨端宗」！《刘 Quiz》自爆靠「讨厌的苹果」戒食欲，主演新作《王命之徒》观众冲破600万！

这才叫真正的演员魂！由朴志训与柳海真主演的电影《王命之徒》（另译：与王生活的男人）自上映以来凭藉有笑有泪的催泪剧本横扫票房，被誉为适合阖家观赏的佳作。 男主角朴志训为了演活悲情君王「端宗」，竟在 3 个月内疯狂减重 15 公斤，背后秘诀竟是靠「最讨厌的东西」来断食？

「每天只吃一片苹果」 追求皮包骨的极致状态

朴志训在受访时坦言，接拍该片时正值休息期，外型较为圆润，让导演张恒俊一度担心到开玩笑说：「如果你减肥失败，这部片可能就是我的遗作了！」为了不辜负这份信任，朴志训展现惊人意志力，在2个半月到 3 个月的时间内成功甩肉 15 公斤。



他的秘诀既残酷又简单：「不吃」。 他透露减重期间几乎滴水不进，仅靠一小片苹果吊命，甚至因为长期空腹引发失眠与极度憔悴。 朴志训表示：「我不想只是『消瘦』，而是追求更高层次的『皮包骨』，要让观众一眼就感受到端宗的痛苦挣扎。」



生理排斥「见食物就吐」 对戏刘智泰险晕倒

朴志训自认是非常爱吃的人，减重期间充满痛苦与忍耐，令他整个人变得非常敏感。 由於身体已虚弱到极限，朴志训透露拍摄现场只要看到食物或尝到味道，身体就会产生生理性排斥而呕吐，即便进食也完全没食欲。 最惊险的一次是与演技派前辈刘智泰对戏时，他在奋力呐喊后瞬间感到天旋地转、眼前发黑，这也是他人生首次体验到何谓「体力透支引发的晕眩」，仅能偶尔靠一颗软糖补充能量。



狠人思维：吃「讨厌的食物」来倒胃口

近日他做客《刘 Quiz on the Block》时，自爆选择苹果减重的奇招：「在所有水果中，我最讨厌的就是苹果。 我觉得把讨厌的东西塞进嘴里，食欲应该会彻底消失吧。」这番「以毒攻毒」的狠劲让主持人大开眼界，他也笑称：「我觉得苹果应该要向我『道歉（韩文音同苹果）』才对！」



《王命之徒》好评如潮 获封「端宗转世」

电影讲述 1457 年，为了振兴村庄而自愿成为流放地的村长严兴道（柳海真 饰），与被废黜的年幼先王「端宗」李弘暐（朴志训 饰）共处的故事。 朴志训细腻诠释了端宗失去生之意志、形消骨立却仍保有王室尊严的高难度演技，被韩媒盛赞为「端宗转世」。 在韩上映仅 20 天，观影人次便强势突破 600 万大关。 台湾观众也将於 2 月 26 日起，正式在影院见证朴志训这场震撼人心的演出。



