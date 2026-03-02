韩国一代歌后 白智荣 公开30年前整形失败经验：「跟著流行走，就会失败！」

为许多热门韩剧唱红OST的歌手白智荣，分享了自己过去整形失败的经验。（代表作有〈不要忘记〉（IRIS）、〈那个女人〉（秘密花园）。热门曲有〈像中了枪一样〉、〈我耳边的糖果〉）

28日，白智荣在个人频道上传了一支题为「白智荣30年前在『这个部位』动手术后后悔的原因是？（是否考虑再次手术）」的影片。

在公开的影片中，当制作组表示正在烦恼是否要做整形手术时，白智荣表示：「整形一旦跟著流行走就会失败。如果现在追随流行，之后就会听到『看起来不自然』的评价，所以应该要找到适合自己脸型的医院与手术方式。」并补充说：「这是我多年经历失败后得到的经验谈。不要一次做太多项目。」



并提到了自己动整形手术的契机。她表示：「高中毕业后进入广播演艺科就读，妈妈问我是不是应该做鼻子手术，所以才去做的。」并坦言：「其实我第一次做的双眼皮是最满意的。」



她接著说：「整形手术是没有尽头的。如果还想再更上一层楼，是不会有满足的。」并强调：「活著活著才发现，脸部的流行趋势又会轮回。现在反而流行像我以前那样没有双眼皮、鼻子小小的、脸圆圆的样子，所以现在应该不会再动手术了。」

她表示：「当时流行厚重的双眼皮，所以我也跟著流行去做了。」对於外界盛传她花费10亿韩元整形的说法，她则划清界线表示：「没有到那种程度。」



演员老公郑锡元回忆道：「我们交往时，只要她去外地拍摄回来，脸上都会包著绷带。」并表示：「我已经提前对女儿灌输观念，自然才是最美的。」

