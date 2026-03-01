ITZY 留真「演员之路」大势开跑！有望出演新片《高中生刑警》接连进军大银幕

大势女团 ITZY 成员 留真 正展现强劲的发展势头，准备以演员身份展开更加活跃的挑战。

据韩媒《News1》於 27 日的采访报导指出，留真近期收到了电影《高中生刑警》（暂译，고딩형사）的演出邀约，目前双方正处於积极讨论的阶段。 该片讲述一名刑警为了办案，以「卧底」身份潜入高中校园后所展开的一系列精彩故事。

事实上，留真的大银幕行程相当紧凑。 她已完成电影《地上的夜晚》（지상의 밤）的拍摄，正静候作品上映，这也是她正式挑战演技的首部处女作。 紧接著，上个月才传出她将加盟电影《剃刀》（면도）的消息，如今再加上《高中生刑警》的选角传闻，预计留真将在电影圈留下深刻的存在感。



2019 年以 ITZY 出道的留真，凭藉〈DALLA DALLA〉、〈WANNABE〉、〈SNEAKERS〉等多首热门神曲大放异彩，是公认具备顶尖实力的全能偶像。

在舞台上散发强大气场的她，正逐步将演艺版图扩张至戏剧领域。 继 2017 年在电影《金权性内幕》（The King）惊鸿一瞥的客串后，近期接连锁定多部大银幕作品，展现出扎实累积作品集的野心。



据悉，《高中生刑警》计划於今年内正式开镜。

