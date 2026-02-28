知名男偶像遭旧爱毁灭式爆料：家里沦「炮房」垃圾桶惊见避孕套！怒揭男方偷食多名酒店妹

南韩演艺圈再爆震撼丑闻！一名自称是知名男偶像 B 氏女友的 A 某，於 27 日开设社交帐号发长文，痛诉男方在交往 2 年期间长期出入高级酒店，甚至趁她不在家时，带酒店妹回爱巢「实战」，引发网友猜测疯狂男方身分！

长跑 2 年竟是假？ 控诉男方与多名酒店妹有「不正当关系」

A 某透露，她与 B 氏於酒席中结缘，自 2024 年起交往至 2026 年初，双方本是相互信任、谈婚论嫁的关系。 没想到，她近期赫然发现 B 氏竟长期瞒著她，与所谓的「Ten Cafe」、「Ten Pro」（有女伴陪酒的高级会员制酒店）的从业女性保持不正当关系。

A 某表示，透过通讯纪录、见面次数以及大笔的金钱花费支出，证实男方是「蓄意且持续性」地出轨。 最令 A 某崩溃的是，B 氏趁她不在家时，竟带酒店妹回 A 某的家里翻云覆雨，她更亲自在垃圾桶内翻出男方用过后弃置的避孕套，而男方持续回避态度，恶心行径令人发指。

「渣男行径」曝光：事后躲避、封锁加潜水

A 某怒斥，重点不在於出入娱乐场所，而是 B 氏在明知有自己女友的情况下，仍与多家娱乐场所的女性发生关系。 丑闻曝光后，B 氏非但没有真心道歉，反而不断找藉口、推卸责任，甚至指责女方「太敏感」，目前已切断所有联系，玩起「失踪」彻底潜水。



预告公开身份信息提示：正在谘询律师

面对目前尚无实名的质疑，A 某表示：「我个人非常想直接公开组合名称和实名，但碍於法律责任感到非常郁闷。」她透露正与律师商讨，一旦确认法律风险，将在不违法的前提下，提供更多关於该男偶像的「关键提示」。

【网友神回覆】酸爆男方：连开房钱都省？

这则爆料在韩网引发两极反应，有人毒舌狠酸：「在女友家乱搞？ 这男的是连自己的房子都没有吗？」也有人冷静指出：「没有具体证据之前我都不信，这年头心理变态、见不得人好的人太多」、 「连主词（实名）都没写的爆料文我也能写，坐等实锤！」

