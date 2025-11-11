告别主持多年的青龙奖，金憓秀改主持2025 MAMA！「将会分享音乐正能量！」

演员金憓秀在主持了多年的电影青龙奖颁奖典礼后，宣布交出主持棒，而今年2025的音乐盛典MAMA将由她担任主持人！她也表达了心中的想法。

11月11日上午在首尔举办了2025 MAMA颁奖典礼的发表会，许多长官与PD制作人们都出席参与。其中李PD表示，在大家自由自在唱歌跳舞的瞬间，在我们心中所涌出的喜悦能量，本次将以「兴」为主题概念，衍伸出口号「UH-HEUNG」（一般用於形容狮子或老虎的叫声 嗷呜），全世界都共同发展著Kpop音乐的此刻，将面临著更大的挑战，为了将影片、声音都升级，也倾尽了许多努力，首度引进4K串流直播的House Band，请大家期待现场更升级的表现。



2025年MAMA颁奖典礼的主持人，第一天将由演员朴宝剑担任，而第二天就由演员金憓秀担任。金憓秀也表示，她相信音乐具有超越地域性、语言并拥有能够连接人们心灵的力量，她也将真诚地分享音乐产生的能量，表达了自己加入主持人行列的使命。



2025 MAMA Awards颁奖典礼将於11月28与29日在香港举办，概念口号「UH-HEUNG」，包含来自世界各地的人种、文化的人们，学会接受自己，并且发出不畏惧生活的呐喊。出演的团体包含All Day Project、Alpha Drive One、Baby Monster、Boy Next Door、BUMSUP、Cortis、ENHYPEN、Hearts2Hearts、IVE、izna、KickFlip、MEOVV、RIIZE、Stray Kids、Super Junior、TWS、Zero Base One、aespa、G-Dragon、IDID、i-dle、JO1、Kyoka、Mirror、NCT Wish、TXT、TREASURE等。

