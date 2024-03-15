和鬼接吻是什么感受？周元&权娜拉《夜限照相馆》轻松感人开播，朴秉恩金光奎等熟面孔登场（EP.1-2）

《救命卡特》周元和《不可杀：永生之灵》权娜拉全新作品《夜限照相馆》本周已开播，两集剧情轻松又感人，开出全国2.1、2.5%收视率，已超过上一部同档期由郑雨盛与申铉彬合作的《跟我说爱我》全集收视率。

《夜限照相馆》描述「夜限照相馆」第七代经营人「徐基周」（周元饰演）替鬼客拍下在世最后一张照片、替其完成遗愿的故事。大致上一集一个鬼故事，首两集剧情就让人看了泪流，徐令姬和林智圭饰演一对夫妻，徐令姬因内疚差点失去和心爱的丈夫告别的机会；演出《哈罗掰掰，我是鬼妈妈》（再见妈妈又再见）男扮女装爆红的童星徐宇真，此次一人分饰两角扮双胞胎，兄弟离情依依令人鼻酸。



《夜限照相馆》感人之余仍有轻松搞笑的情节，如徐基周在教堂被工作伙伴白南九（音文硕饰演）一把抱起，悬空离开让所有教友看傻眼；徐基周被迫完成一个处女鬼的愿望和他举行婚礼，结果接吻环节死命不从，女鬼大发雷霆最后被白南九轰出去；韩春（权娜拉饰演）「英雌救雄」一个move就拯救被恶鬼缠身的徐基周，让徐基周看傻眼。



除了主演群周元、权娜拉、音文硕以及刘仁秀（同样饰演夜限照相馆工作伙伴，高代理），还有上述的徐令姬、林智圭与徐宇真，两集还出现许多熟面孔，让观众看了倍感亲切，赵东赫、韩彩雅、朴秉恩、金光奎、Jewelry朴贞雅、金英玉、高圭弼、朴基雄……等等，就连玄彬孙艺真主演的《爱的迫降》都出现。



由於替鬼完成遗愿，加上男女主角一个被鬼缠身一个可以抵御鬼，已有网友认为像是经典鬼剧《德鲁纳酒店》和《主君的太阳》结合，韩网讨论度还不错，仅次《泪之女王》。下集预告，金光奎饰演的牧师领了便当，韩春奶奶似乎也遭遇不测……而先公开片段，因为招牌砸下来后意外产生的肢体冲突，徐基周被韩春带进警局。



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