【韩网热帖】《犯罪都市3》李浚赫：「这张脸用了40年已经厌烦，想以徐章勋的外貌活活看」

李浚赫在《犯罪都市3》饰演反派特地增重20kg让不少人惊讶，近日他做客《我家的熊孩子》透露自己其实是大胃王：「我很喜欢吃东西，一次大概能吃下7包泡面、3只炸鸡、5张大pizza。」

李浚赫还说已经用这张脸活了40年、感到腻了，如有机会希望用徐章勋那样的外貌活活看。 DinDin 妈连忙阻止：「不可以！绝对不可以！」XD

▼韩国网友评论：

1. 这是既得利益者的欺骗话术！

2. 我也想用偶像的脸活活看

3. 我用自己的脸用腻了，从现在起想以宋慧乔欧尼的模样生活ᅲ

4. 我偶尔也会想试试以马东锡的模样生活，是不是相似的原理啊kk

5. 大概懂他的意思kkk以前吃什么都不长肉的时候超好奇胖胖的自己是什么样，现在一边减肥一边后悔...

6. 李浚赫是巨石强森的粉丝，甚至曾经梦到自己变成巨石强森kkk

7. 看来他真的很喜欢硬汉风格

8. 对於帅气这件事感到厌烦吗？ 哎哟

9. 李浚赫说过很多次不喜欢自己的长相，也不喜欢照镜子

10. 不管那么多了，换脸之前先拍几部爱情喜剧吧！

#李浚赫 #徐章勋 #我家的熊孩子 #犯罪都市3

Edit：Sani

出处：https://theqoo.net/square/2812616370

图源：SBS《我家的熊孩子》

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