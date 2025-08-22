「遇错人是人生最大灾难」 徐章勋：拒上恋综，宁愿当算命仙女

2012年离婚的徐章焄，日前在YouTube节目《娜勑式》（《娜勑食堂》）当嘉宾时，果断表态：「我不会上恋爱综艺！」理由一针见血，让网友笑翻。

主持人朴娜勑好奇问他是否有意愿参加恋爱节目，徐章焄立刻摇头：「不去！除非我是真的要跟谁交往、结婚。 不然那种事怎么能拿来上节目？ 人生最大的麻烦，往往就是遇错人啊！」说到这里，他还不忘补刀：「大家看《离婚熟虑营》就知道，人生所有的错误，八成都来自『配偶选错人』！」



徐章焄更担心若在节目上假装互动，可能会伤害对方：「要是我对她没感觉，那对方可能会受伤; 反过来也一样。」此话一出，让朴娜勑也点头认同：「对啊，有时候节目效果还是会逼人演一点『不是真心的东西』嘛。」



除了「恋综拒绝令」之外，两人也聊到饮食习惯。 朴娜勑端出家常菜：炖鲳鱼、海带茎明太鱼卵饭，还有妈妈从木浦寄来的烤鱼和小菜。 一天只吃一餐的徐章焄笑说：「运动员时代就习惯忍，没有忍耐力根本撑不下去。」他边吃边惊叹：「哇，太久没吃到这么奢侈的饭菜了！平常我几乎每餐都叫外送啊！」一句「几乎每天外送」再度引来笑声。



聊到招牌节目《什么都能问》（《尽管问菩萨吧》），徐章焄则揭开「仙女算命师」造型的幕后秘辛。 他说当时只是想让节目更吸睛：「我家电视上KBS Joy在53频道。 观众转台时看到一个大男人打扮成仙女坐在那里，一定会想：『这家伙在干嘛？』——所以我就决定这么干！」结果一干就是七年，成了节目的招牌。



