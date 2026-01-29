热门韩剧《法官李汉英》池晟成为「内部人」深入敌营！秘密行动直捣权力核心

即将於明天（30日）播出的 MBC 金土剧《法官李汉英》第 9 集最新剧照中，李汉英（池晟 饰）为了揭开权力阶层的真面目，进一步深入渗透内部。他朝向正义迈进的行动变得更加大胆，紧张感也预计攀升至最高点。

在先前的剧情中，李汉英向朴哲宇（黄熙 饰）、金珍雅（元真儿 饰）伸出援手，正式展开合作。起初对他动机抱持怀疑的两人，最终选择助他一臂之力，并在拉下法务部长官候选人禹教勋（全镇基 饰）的过程中发挥了关键作用。此过程中，李汉英成功卸下姜信镇（朴喜洵 饰）的戒心，取得他的信任，正式站稳「内部人」的位置。

▼《法官李汉英》第 9 集预告：



然而，真正的战斗才正要开始。公开的剧照中，李汉英戴著面罩现身，立刻吸引目光。隐藏身分行动的模样，预告著这不只是法庭上的攻防，而是一场秘密作战的开端。面罩之上露出的凌厉眼神，让人感受到他所布局的庞大计画规模，也进一步提升观众的投入感。他为何必须不惜隐藏身分行动，引发高度好奇。



同时，姜信镇锐利的目光也增添了压迫感。他对李汉英的紧密观察，形塑出一触即发的紧张氛围。看似获得信任，却同时站上试炼台的李汉英，那步步惊心的平衡游戏，令人不禁捏把冷汗。



即便如此，李汉英的行动仍未停歇。他将与自己一同解决金尚镇事件、南面区天坑事件而累积信任的朴哲宇检察官，作为新一步棋投入高尔夫球场。在无法亲自出面的情况下，仍能设计全局、寻找突破口，李汉英的战略操作再次展现光芒。

究竟这场缜密的团队合作，能否成为击溃巨大恶势力核心的致命一击？李汉英危险的内部潜入行动，让紧张感持续升温。

《法官李汉英》第 9 集将於 30 日晚间 9 点 50 分播出，海外由HBO Max上线播出。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究