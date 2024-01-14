穿越了？《M COUNTDOWN》出演名单竟同时出现这些人！网友：笑著笑著就哭了

2023年11月音放《M COUNTDOWN》曾发生一件神奇的事，你们先看看这份名单：

导演：申有善、金恩美

出演：薇娟、成韩彬、Nichkhun、李俊昊、黄灿盛、赵权、郑珍云、姜敏赫、李准、G.O、瑜卤允浩、朴……



回顾当时11月K-POP回归阵容再比对，名单里似乎除了主持人(G)I-DLE薇娟、ZEROBASEONE成韩彬，其他都彷佛时空穿越，二代团2PM、2AM、CNBLUE、MBLAQ与东方神起同时回归？而且只写上部分成员，难道是合作舞台吗？



原来，这是《M COUNTDOWN》误植的名单，有网友看到这份名单转发到X（Twitter）写下「笑著笑著就哭了」，也许是因为二代团是多少K-POP迷的回忆？此贴文获8000多次转发，转发的网友里有人觉得很荒唐、笑看《M COUNTDOWN》的糗事，也有人觉得根本是2008、2010时的阵容，不禁回忆起来啊！



近日2AM做客《赵贤雅的星期四之夜》（赵贤雅的周四晚），第一次听到此事都直觉「不是2013吗？」，还疯狂丢出「古早综艺」说：「《Star King》（2007~2016）阵容吗？」「不是《明星金钟》（2004~2010）吗？」「也有可能是《世改Q》（改变世界的Quiz）。」掀起满满回忆啊！



不过，近年二代团确实纷纷睽违多年全体回归，有2AM、2PM、少女时代、KARA……去年也有SHINee、U-KISS、TEEN TOP、INFINITE接力回归的特别景况，当时也有网友叹道：「难道现在是2013年？」



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