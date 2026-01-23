K-POP打歌節目《M Countdown》直播突發意外！舞台地板崩塌，驚險畫面流出【影片】

熱門的打歌節目《M Countdown》在昨天出現直播事故，當新人男團 idntt 表演舞台時，地板塌陷時成員們仍持續表演，驚險畫面讓粉絲看了瞬間捏把冷汗。

22日晚間播出的 Mnet 音樂節目《M Countdown》中，男團 idntt 在直播舞台上表演新歌〈Pretty Boy Swag〉時，舞台上的 LED 地板部分出現下陷狀況，成員們依舊敬業的持續表演。





▼舞台事故過程：



During #idntt’s performance of “Pretty Boy Swag” on M Countdown, the stage collapsed live, necessitating a temporary pause in the broadcast. pic.twitter.com/gsrIw6NXoS — Boygroups Media (@kbgmedia) January 22, 2026

對此，節目組在 idntt 表演途中緊急中斷歌曲，待地板完成修復後，節目才恢復播出。



官方對此事件表示：「在《M Countdown》直播過程中，確認舞台 LED 地板出現錯位情況，基於將藝人安全列為最優先考量，立即中斷舞台並進行緊急檢查。」

接著補充說明：「之後迅速完成舞台修復作業，並在與藝人協商、確認安全無虞的情況下，包含重新表演在內，節目已正常播出。對於此次事件讓藝人、到場的粉絲，以及觀眾朋友們感到擔憂，我們深表歉意。」

所幸 idntt 成員們並未受傷，在舞台修復後順利完成了節目錄製。idntt 是於去年 8 月出道的新人男子團體，在1月5日推出新歌〈Pretty Boy Swag〉。



