(G)I-DLE薇娟告别主持近3年、1000多天的《M COUNTDOWN》：「是非常珍贵的时间」

(G)I-DLE薇娟16日最后一次主持音放《M COUNTDOWN》，除了节目上，她也在IG再写下长文告别。

16日的节目，薇娟带来特别舞台，演唱自己为主演的网路剧《Replay》献唱的OST〈How To Love〉。尾声在宣布一位得主之后，便是薇娟的告别时间。节目为薇娟准备了惊喜，不止花束还有应援手幅。身边同事歌手们纷纷举起手幅，薇娟见到忍不住红眼眶惊呼：「什么啊？」接著讲述自己对《M COUNTDOWN》的感谢。



薇娟在IG上传了多张从《M COUNTDOWN》「毕业」的礼物，她写下颇长的文：

「每周四都能笑著见面的M COUNTDOWN，托你的福，忘记了一周地疲惫，总是能重新开始，对我来说是非常珍贵的时间。」

「无论是身为歌手还是薇娟这个人，能亲自介绍帅气艺人们的舞台，能近距离看到和感受，真的很感谢、很荣幸、很幸福。3年前，把主持人位置交给不足的我，多亏了不吝惜给予的鼓励和勇气，让我从第一步开始就不畏惧，愉快且幸福的度过了。」

「多亏大家每天夸奖我漂亮的那些话，让我罹患公主病晚期的主谋M COUNTDOWN、企划、导播等工作人员们和制作组们！还有无论热还是冷，每周都拿著应援棒来为我们加油的Neverland，每周都来看我们的CUBE家族，每周都让我遇见全新自己的化妆师们姐姐们，也感谢一直以来陪伴我的MCD搭档们，还有闪亮的艺人们，谢谢你们，以后也会一直爱著你们的。一开始就有种茫然的信任，相信以后星期四毫无疑问都会很幸福，再次确认了每一刻都是！得到的爱也会报答大家的，请多多关注以后的薇娟。World No.1 K-POP Chart Show M COUNTDOWN再见，谢谢。」



薇娟还特别把工作人员的合影单独放了IG一格版面呢！感性的说《M COUNTDOWN》是她另一个家庭。



薇娟从2021年2月18日主持至2023年1116日，累计近3年、1000多天，之中换过了三次搭档，南润寿、MONSTA X周宪与

ZEROBASEONE（ZB1）成韩彬，是所有音放里相当罕见的「长寿MC」。她总挂著亲切微笑主持节目，后台也亲力亲为和来打歌的同事歌手们拍摄Challenge，离开节目让许多观众、粉丝不舍。

*同场加映：《M COUNTDOWN》以为酿出送事故的BTOB & 真的发生放送事故的TEMPEST‎



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