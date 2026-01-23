BLACKPINK LISA正式加入NIKE FAMILY

作为当代流行美学的代表人物，LISA是集饶舌歌手、歌手、舞者、演员於一身的跨界全能艺人，同时也是全球瞩目的时尚风格偶像。

14 岁那年，LALISA MANOBAL 在YG Entertainment 的选拔中脱颖而出，离开家乡泰国，踏上 K-pop 练习生之路。 2025 年，LISA 已完成从 K-pop 顶级偶像到全球巨星的蜕变，她在HBO剧集《白莲花度假村》（The White Lotus）中迎来演艺首秀，与 BLACKPINK一同展开席卷全球的《Deadline World Tour》，并成功发行首张个人专辑《Alter Ego》，引发广泛回响。

如今，LISA 正式加入Nike Family，展开全新的长期合作，并以Air Max 95造型亮相。这双与音乐、次文化和自我表达紧密相连的经典鞋款，充分的展现出她在运动精神、个人风格及全球的影响力。LISA也分享了关於训练方式、创作能量，以及这段全新合作关系的想法。

与LISA的五大问答

Nike对你而言有什么难忘的记忆吗，印象最深的Nike鞋款或服饰是什么？

在成为BLACKPINK练习生之前，甚至更早的时候，我几乎只穿适合跳舞的衣服，比如运动套装、特别宽松的T恤和运动鞋。我记得有一次，在我年纪还很小的时候，曾经存下零用钱，只为了买一双Nike Dunk High作为舞蹈训练鞋。那个时刻和那双鞋，是我至今印象最深刻也最珍贵的Nike回忆之一。

可以谈谈你目前的日常训练包含哪些内容吗？

我大部分的运动时间都在跳舞。舞蹈是我最主要、也是最核心的训练方式。但没有表演或不是学习新编舞的时候，我也会做普拉提，专注於拉伸、轻度有氧和整体体能的维持。对我来说，保持充沛的精力才能做好每一件事，现在我最需要的就是好好睡觉，我经常在飞机上抓紧时间补眠。

你觉得时尚如何帮助你在舞台及日常生活中表达自我？

时尚是展现个性、建立自信的一种方式。每当我旅行或进行世界巡演时，我都会观察当地人的穿搭。仅仅是观察世界各地人们的穿著方式，就能给我很多灵感。

为什么会期待与Nike的合作？

我和Nike一样，对卓越、工艺以及多元可能性有著近乎执著的追求。

你最期待与Nike合作的是什么？

我期待将这股能量带入我们共同的每一件事中。我希望鼓励世界各地的女性，勇敢表达自我，透过穿著建立自信，坚定做真实自己。

Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻