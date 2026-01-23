BLACKPINK LISA正式加入NIKE FAMILY

作為當代流行美學的代表人物，LISA是集饒舌歌手、歌手、舞者、演員於一身的跨界全能藝人，同時也是全球矚目的時尚風格偶像。

14 歲那年，LALISA MANOBAL 在YG Entertainment 的選拔中脫穎而出，離開家鄉泰國，踏上 K-pop 練習生之路。 2025 年，LISA 已完成從 K-pop 頂級偶像到全球巨星的蛻變，她在HBO劇集《白蓮花度假村》（The White Lotus）中迎來演藝首秀，與 BLACKPINK一同展開席捲全球的《Deadline World Tour》，並成功發行首張個人專輯《Alter Ego》，引發廣泛迴響。

如今，LISA 正式加入Nike Family，展開全新的長期合作，並以Air Max 95造型亮相。這雙與音樂、次文化和自我表達緊密相連的經典鞋款，充分的展現出她在運動精神、個人風格及全球的影響力。LISA也分享了關於訓練方式、創作能量，以及這段全新合作關係的想法。

與LISA的五大問答

Nike對你而言有什麼難忘的記憶嗎，印象最深的Nike鞋款或服飾是什麼？

在成為BLACKPINK練習生之前，甚至更早的時候，我幾乎只穿適合跳舞的衣服，比如運動套裝、特別寬鬆的T恤和運動鞋。我記得有一次，在我年紀還很小的時候，曾經存下零用錢，只為了買一雙Nike Dunk High作為舞蹈訓練鞋。那個時刻和那雙鞋，是我至今印象最深刻也最珍貴的Nike回憶之一。

可以談談你目前的日常訓練包含哪些內容嗎？

我大部分的運動時間都在跳舞。舞蹈是我最主要、也是最核心的訓練方式。但沒有表演或不是學習新編舞的時候，我也會做普拉提，專注於拉伸、輕度有氧和整體體能的維持。對我來說，保持充沛的精力才能做好每一件事，現在我最需要的就是好好睡覺，我經常在飛機上抓緊時間補眠。

你覺得時尚如何幫助你在舞台及日常生活中表達自我？

時尚是展現個性、建立自信的一種方式。每當我旅行或進行世界巡演時，我都會觀察當地人的穿搭。僅僅是觀察世界各地人們的穿著方式，就能給我很多靈感。

為什麼會期待與Nike的合作？

我和Nike一樣，對卓越、工藝以及多元可能性有著近乎執著的追求。

你最期待與Nike合作的是什麼？

我期待將這股能量帶入我們共同的每一件事中。我希望鼓勵世界各地的女性，勇敢表達自我，透過穿著建立自信，堅定做真實自己。

Lancy@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

