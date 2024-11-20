【韩网热门】金俊秀一个月前言论惹怒网友！韩舆论：放过东方神起吧

退出东方神起的原成员金俊秀和金在中举办了双人演唱会，表演期间演唱了不少东方神起的经典曲目，为此还提前重新录制了歌曲，受到了广大粉丝的喜爱。

金俊秀的一个月前的言论重新被翻出，一席话遭到了无数粉丝和网友的指责，他表示：「（那些歌曲的）重要部份原来全都是我们唱的啊，当时我也没这么想。和在中哥唱的时候，嗯？ 这之前就是哥唱的部份吗？ 他说是的，没想到原本我们就唱了这些段落啊，总之很不错。啊，原来这本来就是我们唱的啊」。



중요한 파트는 다 우리가 불렀더라 pic.twitter.com/UCOdl0Va3p — ᴘʟᴜᴍ (@_XITIZEN) October 17, 2024

韩国网友评论：

1. 这话说得太草率了吧

2. 为什么这么说啊??? 太没有礼貌了吧

3. 他俩原先就是主唱吧？？ 每个成员都有自己的定位吧

4. 应该是每个部份都很重要，你在说什么啊？

5. 再怎么说之前都是队友，现在要靠在别人背后说坏话来满足自己的自尊吗？

6. 从未见过退队的人说过这种话，既然已经退队了就不要再提什么东方神起了，别再卖情怀，也不要在演唱会上唱东方神起的歌，要唱就唱自己的啊

7. 虽然话有些轻率，但是无法否认他说得对，他俩是主唱，否认这个事实的都是精神胜利吧

8. 太无理了，虽然离开的时候不体面，这让其他队友变成什么了

9. 这种言论不能起诉他吗？ 一想到东神的新粉丝要遭这种罪，就想送3台卡车去示威

10. 好感瞬间没了，我以为歌手是无罪的，看来……果然歌手什么样，他的粉丝就什么样

11. 不然你去唱全部是你部份的歌曲啊

12. 到现在还在背刺东神，而且说得还不是正面的事情，都38岁了，不觉得丢人吗

13. 对守护东神这个名字的另外两位队友也太失礼了吧，是你们自己放弃了东神要走的，那就安静地待著啊，当事人沈昌珉和郑允浩这15年里什么话也没说，认真地活动。 最近闹出负面消息的又是谁啊

14. 在东神这把大伞之下恣意生活的人，居然能说出这么无礼的话来

15. 不然你们去唱JYJ的歌啊，东神的歌，我记得你们是给了钱才能唱的吧

16. 那个重要的位置，是你本人说讨厌、怒冲冲地放弃了的。 走了15年的弯路，这张嘴里怎么能说出那种话来？？东神去日本开演唱会的时，没嫉妒死你就算你走运了

17. 年纪都这么大了还脑袋空空，啧啧啧

18. 不然你好好看看歌词分配量啊



19. 高耀太申智都不会说出这种话

20. 求你们放过东神吧，你们已经不是东神了

21. 为什么我还要祈祷事业成功的有钱男性和前职场同事能够好聚好散啊

22. 最火爆的《咒文》里的Killing part不是沈昌珉的高音和郑允浩那段「KISS」吗？？ 我以为只有他粉丝四处留言说什么「终於听到了正版」，原来是歌手本人自夸自赞啊

23. 我不太了解东神的歌，但是看过最近关於他的新闻和言论之后，真的很难对他有好感

24. 不好意思，我只记得沈昌珉的高音

原文：

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