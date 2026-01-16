猫系女团MEOVV官方快闪店强势袭港「MEOVV POP-UP STORE IN HONG KONG」

THEBLACKLABEL 旗下的猫系人气女团 MEOVV， 自出道以来凭著猫系气场、强烈舞台魅力，成功吸引大班粉丝 PAWMPAWM支持，成为 K-POP新世代焦点组合！继台湾及新加坡站后，香港粉丝期待已久的「MEOVV POP-UP STORE IN HONG KONG」将於1月17日至1月25日强势登陆AIRSIDE，将音乐概念实体化，为PAWMPAWM们打造集打卡、合照与购物於一身的沉浸式粉丝体验。

以新曲为灵感 打造MEOVV专属沉浸空间

「MEOVV POP-UP STORE IN HONG KONG」以MEOVV最新单曲为灵感，将单曲中的音乐态度与视觉风格转化为实体场景。

POP-UP STORE 设计简约型格，主打黑、白、冰蓝色，配合霓虹灯光与大型打卡装置，营造冷调及未来感的氛围。场内动线开扬宽敞，空间感十足，粉丝可以自由探索不同主题区域，重点三大打卡位包括：巨型团队合照墙、单曲主题镜面墙、型格霓虹装置区，整个空间犹如MEOVV主题展览，让粉丝从视觉、光影同氛围，全面感受「喵」系女团的魅力。







官方限定周边商品登场 粉丝收藏清单一览

「MEOVV POP-UP STORE IN HONG KONG」推出融入MEOVV标志性猫系元素的官方周边商品，涵盖日常穿搭与实用收藏，包括：充满细节的LOGO Cap帽，印有单曲 LOGO连帽外套、短袖T-shirt、实用的MagSafe磁吸手机支架、磁吸卡套、随机珍藏小卡、锁匙扣等人气周边。精选周边：倒入热水会浮现隐藏LOGO的感温水杯，水杯套装更附有成员小卡，粉丝绝对要入手！

所有周边都藏有MEOVV独特设计心思，将偶像融入生活每个细节，PAWMPAWM绝对不能错过！

*每人每次限购同款商品3件及最多可购每款随机珍藏小卡10包。数量有限，先到先得，售完即止。







香港限定！买满额即送独家小卡

「MEOVV POP-UP STORE in HONG KONG」活动举行期间，凡於店内选购MEOVV周边商品每满港币$300，即可获赠「MEOVV POP-UP STORE in HONG KONG」随机满额小卡1张（共5款，数量有限，先到先得，赠完即止）！

入场须知:

 「MEOVV POP-UP STORE in HONG KONG」仅接受现场排队入场。

 根据现场实际情况轮候时间或会延长，敬请耐心等候及谅解。

 如参与人数超出预期，我们或需实施人流管制措施。请配合现场工作人员的指引，有序参与。

 活动期间将进行现场拍摄，可能会拍摄到您的照片用於宣传目的。

MEOVV POP-UP STORE in HONG KONG

地址 : 香港启德AIRSIDE商场G015号铺

日期 : 1月17日至1月25日

时间 : 每日早上11时至晚上9时

Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻