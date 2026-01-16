《黑白大厨》第三季确定制作：赛制改版「4人1组」餐厅对抗战！美味黑手党IG点名《拜托了冰箱》组队：整理刀包罗？

Netflix 全球现象级综艺《黑白大厨：料理阶级战争》正式宣布启动第三季制作！与前两季主打「个人战」的模式不同，制作方预告第三季将迎来大改版，以「餐厅团队赛」为主轴，挑战更高层级的默契与经营实力。

■ 赛制大翻新：从「个人英雄」转为「餐厅团体战」

Netflix 於 16 日正式开启第三季参赛者招募，并设定了严格的报名门槛：参赛者必须以「4人1组」的形式报名，且成员必须为在同一间餐厅（或同品牌分店）实际共事的料理团队。 官方强调不接受个人、朋友、或随机组队报名，料理类型则维持不限。



韩网友普遍对这一赛制改变给出正面评价，并提议更换部份评审人员，例如在保留安成宰、去掉白种元的基础上扩充更多专业评审。



■ 明星厨师互动：首季冠军权圣晙「邀约组队」

消息一出，在第一季获得冠军的「拿坡里美味黑手党」权圣晙立即在个人IG转发招募影片，并点名正在综艺节目《拜托了冰箱》合作的金风厨师，以及曾在第一季并肩作战的「中式料理女神」朴恩影和「烹饪狂人」 尹男老。 权圣晙开玩笑向金风喊话：「队长大人，《拜托了冰箱》忙内组要不要整理刀具包了？」对此，尹男老以招牌翻白眼表情回击：「你已经用炖饭让大家疯狂了，还要再来？」网友对此互动反应热烈，纷纷敲碗希望四人以「拜托了冰箱队」出战。





■ 全球票房保证：原班制作团队强势回归

《黑白大厨》是料理主题的 Netflix 原创生存综艺，由已获得米其林等权威认可的顶尖「白汤匙」大厨，与尚未成名但实力惊人的「黑汤匙」厨师进行厨艺对决。 2024 年公开的第一季连续三周蝉联 Netflix 全球非英语节目类冠军，创下韩国综艺首例; 第二季连续两周夺得非英语节目类第一名，同样表现亮眼。

第三季将由成功打造前两季的 Studio Slam 制作公司的金银芝PD与毛恩雪编剧继续联手。 金银芝PD感谢全球观众对前两季的厚爱，并承诺将尽最大努力，以全新升级的内容结构与乐趣，制作出不负观众期待的作品。



