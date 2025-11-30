资深演员李文秀过世享寿76岁，曾演《开心鬼上身》爷爷鬼、《信号》赵震雄的爸

高龄91岁的「国民爷爷」李顺载去世后，韩国演艺圈再传悲报，资深演员李文秀（이문수）过世，享寿76岁。
据昨（29）日韩国话剧演员协会透露，演员李文秀28日於京畿道杨平郡一家医院去世，另有韩媒取得消息，李文秀在2022年发现罹患肺癌后长期接受治疗。
李文秀1949年生於京畿杨平郡，原为公务员，后考上首尔艺术专科大学（现为首尔艺术大学），於1989年加入国立剧团后，演出了多部话剧。他长年在话剧界深耕，2010年曾获得文化体育观光部表彰。韩国话剧演员协会理事长林大一（임대일）悼念，形容他「比起光鲜亮丽，更重视演员的正直」，「超越了世代和作品，展现属於自己的深厚演技」。
李文秀也经常在多部电视剧及电影扮演称职绿叶，令人印象最深刻的应是车太铉主演的电影《开心鬼上身》中，扮演好色的爷爷鬼。他还曾在《需要浪漫》扮演鲜于仁英（曹汝贞 饰）的爸爸，在《Signal 信号》扮李材韩（赵震雄 饰）的爸爸，在《孤单又灿烂的神－鬼怪》扮演守护金信（孔刘 饰）尸体的老人，在《爱上变身情人》扮演「林会长」，在《Ghost Doctor》扮演金世真（Uie 饰）的亲生爸爸「张会长」。
韩国演艺圈短时间痛失第二位资深演员，再加上两人数度合作过，话剧《推销员之死》及《试炼》，还有电影及话剧两种版本的《我爱你》，使人更加遗憾。《我爱你》是改编自姜草的同名网漫，以老年人的爱情为主题，电影版是2011年的作品，四名主演李顺载、尹小晶、宋在浩与金守美都离开了人世，如今李文秀也跟随到了天上化作星星。
李文秀灵堂设於首尔汉阳大学医院殡仪馆2号室，预计在12月1日韩国时间上午8点20分出殡，身后葬於伊甸园追悼公园。
