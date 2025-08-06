神话李玟雨迎双喜临门！日籍韩裔未婚妻已怀孕、独自养育6岁女，恋爱结婚过程将通过节目公开

今日据韩媒「Spotv News」独家，神话成员李玟雨正准备与居住在日本的韩国籍在日侨胞第三代女性结婚，对方是一位单独抚养6岁女儿的单亲妈妈，李玟雨对其也视如己出，目前两人正在等待第二代的诞生。

李玟雨近日在自己的社群平台上公开亲笔信，介绍未婚妻为「相识已久的珍贵缘分」，表示他在感到疲惫和困难、与家人共度时光后，重新思考了「家庭」的意义：「过去就模糊地想著一天想组成『只属於我、能互相依靠的家庭』，如今确认彼此心意，决定成为一家人。」

而在准备结婚的同时，他们也得知怀孕的喜讯，可谓是双喜临门。 两人正怀著满心期待迎接宝贝的诞生，身边亲友也纷纷送上祝福。



值得一提的是，准新娘是一位抚养6岁女儿的单亲妈妈。 初婚的李玟雨展现出温暖可靠的一面，对准新娘的小孩视如己出，并理解她过去独自育儿的辛苦，成为准新娘坚强的依靠。 两人互相扶持，培养出深厚的感情，如今也即将迎来第二个孩子，迈向幸福的多子家庭生活。

李玟雨将透过 KBS2 综艺节目《做家务的男人们2》公开这段感人恋情，从跨越韩日两地的远距离恋爱，到最终组成家庭，宛如奇迹般美丽的爱情故事。 最近公开的预告片里，李玟雨直接打电话给未婚妻，对方则以日语「喂喂（モシモシ）」接听。 据悉，李玟雨已在日本与准新娘一同完成了节目拍摄，两人的结婚故事备受瞩目。



现年46岁的李玟雨终於迎来人生新篇章，成为神话中继 Eric、Jun Jin、Andy 之后第 4 位结婚的成员。 李玟雨在亲笔信中表示，最希望得到「神话创造」（官方粉丝名）的祝福，未来也会以「神话创造」和家人的爱作为原动力，一如既往地活动。

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