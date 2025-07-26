神话李玟雨深夜宣布结婚！亲笔信告慰粉丝「决定与相识已久的珍贵缘分组成家庭」，准新娘下月首度公开！

元祖男团神话成员李玟雨於25日深夜透过个人IG公开长文亲笔信，亲自透露结婚喜讯，深情感谢神话创造一直以来的支持！准新娘及相识相知过程将通过KBS综艺《做家务的男人2》完整公开~

李玟雨写道：「今天我拿起笔，是因为有个最想第一个告诉神话创造的消息。 最近历经了各种事情，在身心俱疲的时候，我与家人共度了许多时光，重新思考了『家』的意义。 过去曾经有过模糊的想法，想要拥有一个能够给予彼此力量的家庭。 而就在这段时间里，我与一位相识已久的珍贵缘分确认了彼此都有同样的心意，决定组成家庭。」



李玟雨也表达了对粉丝「神话创造」的深厚情感，表示突如其来的婚讯或许让神话创造感到惊讶，但希望大家是从他这里亲自获得消息，以免难过失望：「比起任何人，我最想得到的是神话创造的祝福。 这段话包含了我的真心，也希望大家以温暖的心情给我祝福。」

李玟雨回顾与神话创造共度的演艺生涯：「自1998年以神话出道后，从热情满满的10代、20代、30代一路走到现在。 这段时间里，我始终是个幸运的人，能够获得神话创造满满的爱与支持。 即便我不够完美，但神话创造始终用温暖的爱鼓励著我，让我有勇气再次迈出一步。 尽管也曾历经艰难时期，但作为李玟雨站在舞台上的每一刻，我都觉得无比幸福。」



最后，李玟雨向粉丝承诺未来也会持续活动：「虽然未来我的人生即将迎来新变化，但我会以神话创造和家人的爱作为动力，无论在舞台上还是其他地方，都会以不变的样貌与大家见面。 对我来说，无论对神话创造讲多少次感谢与爱都不够。 谢谢你们在深夜读完这封长信，祝你们做个好梦。」

同时，KBS综艺《做家务的男人2》亦透露将在8月初的节目中首次公开李玟雨的准新娘，以独家方式分享两人从初次相遇、恋爱到步入婚姻的完整过程。



李玟雨1998年以男子团体神话出道，今年45岁，继Eric、Jun Jin、Andy之后，他成为神话成员中第四位步入婚姻的成员。最近几年，李玟雨度过了艰难的时光，先是被20年挚友骗光26亿韩元积蓄、忍痛将其告上法庭，后来更因压力过大导致神经受损，一度出现颜面神经麻痹的症状。 上个月，李玟雨曾在《持家男人2》透露空虚心境：「明明一直很努力生活，却觉得只剩下一副躯壳......」



如今李玟雨终於找到可以携手终生的伴侣，立即获得大量网友送上祝贺：「祝福欧巴，真的太棒啦」「神话真的按照大家从前想像的顺序结婚了耶」「即便结婚也依旧是神话和李玟雨，喜爱和支持神话、李玟雨的心不会改变」「感谢那位欧巴带来安定心灵的人，真心希望欧巴幸福快乐」。

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