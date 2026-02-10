短发一剪气场满分！金智媛《Doctor X：白色黑手党时代》白袍首波剧照曝光，剧迷叹：10月还要再等这么久？

从「财阀千金」到「天才外科医生」感觉超不同！金智媛《Doctor X：白色黑手党时代》首波剧照曝光，立刻引起热议。

SBS新剧《Doctor X：白色黑手党时代》由金智媛、李姃垠、孙贤周、金宇锡主演，改编自日剧《派遣女医X》。剧情以「只凭实力说话、用技术证明自己」的天才女医师「桂秀晶」（金智媛 饰）为核心，描写她将自己流放至黑暗的过去之中，凭藉卓越的手术实力，痛快对抗荒谬体制，同时一步步揭开医疗界权力斗争、腐败与黑幕真相，是一部带有强烈黑色风格的医疗剧。



剧中，金智媛饰演将自己流放到黑暗过去中的天才外科医生「桂秀晶」。今日（10日）公开首波剧照，金智媛以一身白袍现身，步伐坚定地走在冷冽而空旷的医院长廊中，眼神冷静却藏著难以撼动的意志。简洁俐落的造型，搭配毫不拖泥带水的气场，即使目前仅公开一张剧照，已足以让观众感受到角色的强烈存在感，也令人更加期待她即将掀起的风暴。



剧照一公开，随即掀起剧迷热烈讨论，纷纷表示：「期待桂医生」、「怎么这么帅气」、「为什么要等到10月啊」、「金智媛短发真的太漂亮」、「洪海仁的感觉完全消失，太厉害了」、「哪里可以看桂医生」、「已经开始期待这部剧了」、「10月还要再等这么久」等等。

值得一提的是，金智媛上一次以短发造型亮相，已是10年前《太阳的后裔》的「尹明珠」。近年来，她透过《三流之路》、《阿斯达年代记》、《爱在大都会》、《我的出走日记》以及《泪之女王》等作品，不断挑战不同类型角色，展现更为成熟多变的演技。也因此，外界更加好奇她在《Doctor X：白色黑手党时代》中，将带来怎样崭新的面貌与突破。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻