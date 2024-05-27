天动&MIMI婚礼，李准主持又表演！和Dara合唱还和天动跳MBLAQ〈Oh Yeah〉激起回忆

MBLAQ出身的天动和gu9udan出身的MIMI昨(26)日步入礼堂，李准身为天动自MBLAQ时期的好友果然没缺席还身兼多职，和天动的合体掀起回忆杀。

天动与李准2009年以MBLAQ成员出道，2014年两人合约到期皆不续约，各自单飞的他们仍密切联系至今。去年天动宣布结婚后，便曾透露李准自荐当婚礼主持人，只不过当时李准还忙於电视剧拍摄未能好好谈细节，但天动和MIMI已将他视为是主持人了。



昨日婚礼，李准不仅当主持人还身兼表演，和天动姐姐2NE1 Dara（Sandara Park、朴山多拉）合唱徐仁国与Apink郑恩地的对唱名曲〈All For You〉炒热气氛，婚后派对还和新郎天动跳MBLAQ出道曲〈Oh Yeah〉，画面可见Dara也忍不住一起〈Oh Yeah〉。



除此之外，天动和MIMI当日婚礼还有GUMMY与SE7EN、同为主持人的崔秀宗和妻子夏希罗、李泰兰夫妇、YELL、Trot歌手李灿元等献唱，就连新郎新娘天动和MIMI本人也合唱一曲。婚后派对还有Dara和2NE1队友Minzy唱跳〈我最红〉，Brown Eyed Girls JeA亦加入同欢。



MIMI gu9udan的队友美娜（姜美娜）与SOYEE也在各自限时动态透露来到了婚礼共襄盛举，SOYEE赞叹美美相当漂亮并献上祝福。



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