天动&MIMI婚礼，李准主持又表演！和Dara合唱还和天动跳MBLAQ〈Oh Yeah〉激起回忆
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天动&MIMI婚礼，李准主持又表演！和Dara合唱还和天动跳MBLAQ〈Oh Yeah〉激起回忆

明星   2024年5月27日   星期一12:40   草莓  

（封面图源：IG@_minzy_mz截图、IG@dearest_rachel截图、IG@hotchicksbyj截图）

MBLAQ出身的天动和gu9udan出身的MIMI昨(26)日步入礼堂，李准身为天动自MBLAQ时期的好友果然没缺席还身兼多职，和天动的合体掀起回忆杀。

天动与李准2009年以MBLAQ成员出道，2014年两人合约到期皆不续约，各自单飞的他们仍密切联系至今。去年天动宣布结婚后，便曾透露李准自荐当婚礼主持人，只不过当时李准还忙於电视剧拍摄未能好好谈细节，但天动和MIMI已将他视为是主持人了。
（图源：bugs截图）天动、李准（图源：USIST娱乐提供TVDaily、NAVER Post@Prain TPC 截图）

昨日婚礼，李准不仅当主持人还身兼表演，和天动姐姐2NE1 Dara（Sandara Park、朴山多拉）合唱徐仁国与Apink郑恩地的对唱名曲〈All For You〉炒热气氛，婚后派对还和新郎天动跳MBLAQ出道曲〈Oh Yeah〉，画面可见Dara也忍不住一起〈Oh Yeah〉。
（图源：IG@_minzy_mz截图）

（图源：IG@hotchicksbyj截图）

除此之外，天动和MIMI当日婚礼还有GUMMY与SE7EN、同为主持人的崔秀宗和妻子夏希罗、李泰兰夫妇、YELL、Trot歌手李灿元等献唱，就连新郎新娘天动和MIMI本人也合唱一曲。婚后派对还有Dara和2NE1队友Minzy唱跳〈我最红〉，Brown Eyed Girls JeA亦加入同欢。
GUMMY、SE7EN（图源：IG@dearest_rachel截图）崔秀宗&夏希罗夫妇、李泰兰夫妇（图源：IG@sungwook_ace截图）李灿元（图源：IG@nuykod.k截图）天动&MIMI（图源：IG@kimyoonohda截图）2NE1 Dara与Minzy（图源：IG@hotchicksbyj截图）2NE1 Dara、Brown Eyed Girls JeA（图源：IG@hotchicksbyj截图）

MIMI gu9udan的队友美娜（姜美娜）与SOYEE也在各自限时动态透露来到了婚礼共襄盛举，SOYEE赞叹美美相当漂亮并献上祝福。
gu9udan 美娜限时动态（图源：IG@_happiness_o）gu9udan SOYEE限时动态（图源：IG@imsoyee截图）gu9udan SOYEE限时动态（图源：IG@imsoyee截图）

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