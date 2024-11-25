电影《消防员》发表会：李裕英产后3个月迅速回归，导演坦言没剪掉酒驾郭到元画面

电影《消防员》今（25）日举行记者发表会，除了电影本身，韩国媒体关注焦点在李裕英产后快速回归之外，还有因酒驾中断演艺活动的主演之一郭到元，其对於电影的影响。

《消防员》改编自韩国发生的真实事件「弘济洞纵火事件」，2001年3月4日首尔西大门弘济洞凌晨3点47分一栋多户住宅中发生了火警，起因是房东之子崔氏纵火，导致6名消防员死亡、3受伤。主演群有周元、郭到元（郭道元）、刘在明与李裕英主演，还有金珉才、吴代焕与张英男助演，导演为曾执导《长沙里之战：被遗忘的英雄》的郭景泽。



李裕英今年‎7月同时宣布结婚与怀孕消息‎，‎后来顺利在8月产下一女，生产后曾说要专心育儿不拍新戏‎，但本月已开跑电影新作《消防员》活动。李裕英的体态已明显和5月挺孕肚时不一样，身材看起来也一直维持得很好。产后3、4个月便回归，一些韩媒认为相当快速，称她「高速回归」。而此电影是她和周元时隔9年再同框之作，上一次是电影《致命第六感》。



《消防员》令人遗憾之处便是主演郭到元因酒驾风评不佳（‎酒驾相关报导）‎，电影因他的关系延宕两年上映。导演先前曾坦言很埋怨郭到元，不过这次记者会他坦率地表示没有刻意剪辑掉他的镜头，但透露由於电影晚了几年上映，怕叙事速度太慢跟不上最近的趋势，所以在剪辑上稍微提高了叙事速度。



记者会上除了导演与郭到元以外的主演之外，金珉才、吴代焕与张英男亦出席，演员们都不约而同提到对消防员的尊敬，吴代焕希望大众都不要忘记消防员、要为他们应援；金珉才和李裕英对电影改编的真实故事倍感遗憾与心痛，希望遗憾不再发生；周元表示演出之后增加了对消防员的尊敬之心。



《消防员》韩国国内上映日就在12月4日。



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