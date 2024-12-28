韩娱圈「覆盆子」时刻：明星也会「礼仪滑铁卢」！郑雨盛私联翻车，青龙变丧礼，尹汝贞「嘴上功夫」惹麻烦

美国有评选最差电影的「金酸莓奖」，韩国也有自己的「覆盆子电影节」（산딸기 영화제 覆盆子、山莓）。

韩国《体育京乡》调查了去年12月至今年11月30日上映的商业电影，邀请韩国多家主流媒体的51位电影记者参与评选第8届「覆盆子电影节」，每位评审可投3票，评选内容涵盖最差作品、最差演技，以及演员、导演、制片人等电影人中表现出最差行为的「最差礼貌」奖。今年竞争格外激烈，而「脱颖而出」的2024年度「最没礼貌」的得主又是谁呢？

郑雨盛（22票）



郑雨盛因私生活争议被评为「最差礼仪」冠军。投票者提到郑雨盛一直以「难民」公益活动和支持单亲妈妈的形象获得好评，但近期被曝出在社交媒体上向多名女性发送调情讯息，这令他的公众形象彻底崩塌。尤其是他在第45届青龙电影奖上现身时，因与其他艺人互动而引发争议。批评者认为：「青龙电影奖被他搞得像是丧礼现场」、「以前庄重的演员形象毁於一旦」，「《12.12：首尔之春》是我的人生电影，但他却毁了这一切」等。



아니 정우성 청룡나와서 사과문낭독함 뭐하자는거옄ㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/AJQ56SBkvX — no context jatdoo (@jatdooo) November 29, 2024

尹汝贞（18票）

没想到老戏骨尹汝贞竟然是该奖项的亚军。 在2021年电影《梦想之地》（农情家园）获得奥斯卡最佳女配角奖后，她参与了电影《日日好狗日》的宣传活动。但在接受采访时，她的言辞被认为缺乏礼貌甚至无端冒犯，尤其是将已故演员李善均的死亡责任归咎於媒体，引发巨大争议。



投票者批评道「记者又没杀人，这是什么逻辑？」、「无论如何，大明星也应该注意礼貌」、「您的名气是世界级的，请保持与之匹配的尊重和礼仪」。此外还有报导称她在采访中吸菸、用非敬语对记者说话，进一步引发不满。

全道嬿&李善均（各4票）

全道嬿因在综艺节目和采访中的「不当言辞」成为「最差礼仪」的候选人之一。例如在宣传电影《左轮手枪》期间，她在某综艺节目中公开表达对节目的不满，导致舆论对她的态度展开激烈讨论。



已故李善均则因私人生活问题对其主演作品的影响被提名。批评者指出：「虽然死者为大，但个人问题对作品造成的影响不可忽视」。



郭到元（9票）& 孔刘（4票）

其实这两位的姓名并未出现在候选名单中，但依旧有记者提到。郭到元因酒驾事件对电影《消防员》造成的负面影响，被9位评审选为「最差礼仪」得主。 评论指出：「酒驾事件令作品蒙羞」、「导演的公开批评‎令人心酸」。



孔刘则因未能为过去的不当发言道歉而受到批评。他曾在访谈中称赞韩国前总统朴正熙为「令人敬佩的男人」，但至今未未撤回发言或道歉，令部份人感到不满，投票者认为：「一句简单的『年轻无知，请原谅』都不肯说吗？」。



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