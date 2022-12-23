KBS「黑名单艺人」遭泄、全是争议人物！金赛纶、河正宇、郭到元入列遭禁出演：维护社会观感

爱惜羽毛很重要...

最近一份有关KBS电视台的消息外泄、曝光「黑名单艺人」，被点名的艺人因今年发生争议事件打击公众形象，不仅丢了工作，甚至可能将被封锁、禁止出演该电视台节目！其中包括金赛纶、河正宇、郭到元等人，引起一阵议论。



金赛纶因酒驾事件引起公众哗然。曾被称为「天才童星」的她，於今年5月酒驾肇事逃逸，甚至导致该区交通混乱，酒测报告显示，当时酒精浓度远远超标，原先大好的演艺前程，一夕间葬送自己手中。原以为正在悔过，没想到后续又被爆料「反省期间开派对」，引起大众反感。经纪公司也决议「不再续约」。



当时因施打牛奶针争议，让河正宇被处巨额罚款，长达2年未公开露面，金低调参与接演剧集《毒枭圣徒》、电影《绑架》等拍摄。在先前河正宇被发现非使用本人姓名看病、假造就医纪录，且前后数次施打异丙酚（Propofol），这类麻醉药引发不少安全问题，让河正宇也入列电视台黑名单。



男演员郭到元原是出名的演技派，拥有多部知名作，即使是绿叶角色也能让大家印象深刻。在节目中自然、开朗的大叔模样也超圈粉。却不想突然传出酒驾事件，不只形象受损，不少人甚至大叹「对他超失望」。此外，申彗星、Don Spike也有被点名入黑名单之中。



Sophia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻