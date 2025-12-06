Netflix悬疑韩剧《认罪之罪》正式上线：两大影后全道嬿＆金高银同台飙戏「狱中密谋」真相曝光、反转到最后一秒！

Netflix 悬疑犯罪韩剧《认罪之罪》在昨天正式上线播出，两大演技派＆同台飙戏，官方释出【三大看点】让大家一次掌握观剧重点。

《认罪之罪》是一部描绘一夕之间被诬陷为杀害丈夫嫌疑人的国中美术教师安允秀（全道嬿 饰），以及被称为「魔女」的杀人犯牟恩（金高银 饰）之间所发生的故事。在此过程中，检察官白东勋（朴海秀 饰）深入追查两人之间秘密的交易。



#1．首先值得关注的，是围绕在安允秀和牟恩之间的交易为中心，所展开的一系列出人意料的事件。随著两人互相猜忌并不断追寻真相，剧情的紧张感将持续到最后一刻。此外，被视为查明真相最有力证据的「自白＆认罪」，反而成为隐藏真相的手段，使故事朝向完全不同的方向发展，也因此更加引人注目。



#2．接著最令人期待的，是演员们的默契。特别是全道嬿与金高银，继电影《侠女，剑之记忆》（2015年）后时隔 10 年再度合作，因此在公开前就备受瞩目。全道嬿将安允秀在绝境中情绪的极端波动演绎得淋漓尽致，让观众们完全沉浸其中；金高银则以破格的短发造型变身（几乎平头的程度！），展现了牟恩神秘莫测的内心世界。朴海秀则将白东勋努力揭开两人秘密的挣扎情绪刻画得立体丰满。



#3．最后是以多样人物的视角重组事件的演出方式。导演李正孝提及演出意图时表示：「每一集都会让新的角色与转折登场，像是两人的交易、以及试图揭开该交易者之间的斗争等等。」并补充说：「希望让观众产生『到底谁才是犯人？』的疑问，并持续陷入混乱直到最后。」





共 12 集构成的《认罪之罪》目前已於昨天下午在 Netflix 上线公开。



【人物简介】

拥有一名小学女儿的国中美术老师允秀（全道嬿 饰），一夕之间成为杀害丈夫的嫌疑人后，为了找回日常生活而接受了危险的交易。提出交易的是被神秘面纱包裹的牟恩（金高银 饰）。牟恩因涉嫌杀害牙医夫妻而被拘押於拘留所，并与允秀相遇。试图执拗地挖掘缠绕在两人之间秘密的检察官东勋（朴海秀 饰）出面后，引发出无法预测的紧张感。



