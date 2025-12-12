《认罪之罪》金高银超短发造型为亲自提案：除发型难维持，克服易浮肿体质也是一个难关

演员金高银与全道嬿所合作演出的电视剧集《认罪之罪》日前已公开，剧中金高银的超级短发令人印象深刻，而在拍摄期间大家也曾看到她以此种发型参加各种公开场合活动。这样的发型是金高银为此演出角色亲自提出的，只为符合角色人物设定。

《认罪之罪》中金高银与全道嬿的演技都相当出色，剧情描述一个出现在老公被杀害现场的女子安允秀（全道嬿饰），由於做笔录时异於常人的表现而令人怀疑就是杀夫的真凶，在她被收押期间见到了因杀害一对牙医夫妻入狱的牟恩（金高银饰），牟恩提议自白为杀害允秀老公的真凶，以换取允秀的出狱，但却要求允秀出狱时为她杀死一个人…



本剧公开后，演技大获观众们的好评，特别是剧中剪著超短发型，行为模式令人摸不透的牟恩金高银，她表示自己一看到牟恩这个角色，就觉得需要是一个很俐落的短发造型，於是自己提议剪这样的发型。她也提到虽然每位演员看到剧本的时候，对於角色的想像都不太一样，她则是特别会想像角色外型的这一种。她也提到演出之前的电影《银娇》的时候也是原本以长发参加试镜，不过在拍摄时她也曾提议剪短头发，所以自己应该是满会想像人物外型的演员。



金高银表示，希望牟恩这角色的头发越短越好，所有她的想法与表情都不该被头发给遮住，为了全部展现出来，於是提议剪到这么短，而她剪了这样的发型后也让身边的人相当惊讶。她还分享自己从没剪过这么短的头发，也是第一次体会到「发根烫」的重要性，一旦没有整理好或是流汗之后，头发就会像草皮一般的竖直起来，所以常常需要留意头发的造型。



并且金高银还透露了一个困难点，也就是她必须控制自己不浮肿，为此花了许多心思，她表示自己是满容易水肿的类型，脸常常会看起来有点肿，为了防止这个问题她在拍摄前一天几乎不吃东西，或是不喝汤汤水水类的食物，希望尽可能让自己看起来面无表情并且很消瘦。《认罪之罪》全12集已完整公开。

