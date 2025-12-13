最甜官宣！Tiffany卞耀汉认爱兼认婚，亲笔信隔空放闪：遇见让我想变更好的人！

演员卞耀汉（卞约汉）与少女时代成员Tiffany Young今日公布恋情宣布正在「以结婚为前提交往」，随后透过亲笔信向粉丝甜蜜倾吐心声，字里行间充满对彼此的爱意与感谢。

Tiffany亲笔信告白：他是带给我安定感的人

目前没有经纪公司的Tiffany，通过个人IG亲自发表了立场。 她坦诚地表示：「目前我正带著美好的心意，与一个人以结婚为前提交往中。」



Tiffany 形容卞耀汉带给她的力量：「他是让我能以积极、充满希望的视角看待世界，并带给我安定感的人。」Tiffany向长时间支持她的粉丝表达了真挚的感谢，承诺会第一个向粉丝公开婚讯：「虽然目前还没有具体的日程确定，但未来若有重要的决定，我会首先亲自告诉各位粉丝。」



卞耀汉甜蜜回应：她让疲惫的心变温暖

几乎同一时间，卞耀汉也透过个人IG向粉丝公开亲笔信。 他小心翼翼地宣布喜讯：「我正在与一位很好的人以结婚为前提交往中。」他表示，虽然还没有具体确定的日程或计划，还是希望将这个消息最先告诉各位粉丝。

谈到未婚妻 Tiffany，卞耀汉表达了浓烈的爱意：「我遇到了一位我爱的人，和她在一起，让我想成为一个更好的人，看到她笑的样子，我疲惫的心也会立刻变得温暖。」



卞耀汉也承诺，未来会努力成为这样的演员：「让彼此的笑容成为真正的喜悦，彼此的悲伤成为健康的成熟，从而传达出更温暖的心意。」并会比现在更加努力工作，继续创作作品。



据悉，这对情侣是透过去年5月公开的 Disney+ 影集《逆贫大叔》结缘，随后发展为恋人关系。





