卞耀汉Tiffany Young热恋早泄密！情侣对戒、同款跑车、镜中倒影全被眼尖粉丝抓包

演员卞耀汉（卞约汉）的经纪公司今日宣布，他正与少女时代成员 Tiffany Young 展开「以结婚为前提交往中」的关系，证实两人已秘密热恋一年半！事实上，这段恋情早已被眼尖的粉丝抓出诸多铁证。

一位海外粉丝从今年 5 月起就陆续发布了怀疑两人交往的贴文，线索包括佩戴情侣对戒、同品牌帽子和手炼等。 尤其引人注目的是 Tiffany 右手无名指上的戒指。 Tiffany从今年3月的一次品牌活动中开始，右手无名指上突然戴上了戒指。 由於Tiffany平时很少戴戒指，所以这一变化显得尤为引人注目。



随后，Tiffany在润娥主演的电影《凌晨两点的恶魔》试映会红毯、与少女时代成员们的生日派对等场合，都曾在右手无名指上佩戴这枚戒指。 卞耀汉则不仅在参加活动和电影《中间界》试映会等公开场合，在日常生活中也经常佩戴相同的戒指。





这只黑色棒球帽也被视为两人的情侣帽，曾出现在Tiffany旅游照片中，卞耀汉和张度练一起拍摄Netflix旅游综艺《酱道巴里巴里》也戴了这顶帽子：



卞耀汉曾公开一张在保时捷车内拍摄的照片，粉丝们指出那辆车是Tiffany曾在IG限动分享的爱车。 看电影时，卞耀汉还买了双人份爆米花。



最明显的证据，则来自一张镜子反射的照片！当时卞耀汉於某间酒吧内正在整理购物袋，从正前方酒柜的镜子里，隐约可见一位疑似Tiffany的女子正在为他拍照，暗示了他们秘密约会的甜蜜瞬间。



今日据韩媒报导，两人在去年 5 月公开的 Disney+ 影集《逆贫大叔》中相识后发展为恋人，相恋一年半后决定结婚，婚礼定在明年秋天。

对此，卞耀汉经纪公司TEAMHOPE表示「两位演员目前正以结婚为前提交往中」，并补充目前还没有具体确定的婚礼日期，但两人都表示「希望在确定下来的第一时间，就能告知各位粉丝」。



