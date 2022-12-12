秀智＋梁世宗合作漫改剧《Doona！》呈现平凡大学生与隐退Kpop爱豆的恋爱故事！已确定制作

新剧《Doona！》剧情描述平凡大学生「元俊」在Shaerhouse中与曾经是Kpop偶像爱豆但已隐退的「Doona」相遇后所发生的爱情故事，由秀智与梁世宗担纲演出，Netflix也确定制作中。

《Doona！》改编自同名原著网路漫画，作品中主角与爱豆出身的室友共同打造梦境般的校园恋情，而剧中人物的细腻设定与描述也让部漫画在网路上得到超高人气的支持。Netflix将漫画在打造为电视剧系列，并请来秀智以及梁世宗担任主角Doona与元俊。秀智将在剧中饰演Doona，曾是一位超高人气团体中的主唱，明明非常受欢迎却突然发出隐退宣言，来到了大学生的Sharehouse成为足不出户的宅女。



而这个角色可说是与秀智本身也非常贴近，在选角的时候秀智的呼声就非常高，有许多人认为她与角色外型设定的相似度几乎百分百，而近年来秀智也透过作品《Start Up我的新创时代》《Anna安娜》等作品累积演技实力，相信这次的作品Doona一角可望再带给大家全新的魅力。

而男主角元俊则是由梁世宗饰演，在兵役期结束后梁世宗还尚未有正式的作品与观众们见面，曾演出电视剧《爱情的温度》《虽然三十但仍十七》《我的国家》等，梁世宗戏路相当宽广，也呈现许多演技面的细腻。退伍后的他将饰演极其平凡，一无所有的大学生元俊，拥有非常温暖又纯粹的内心，成为Doona的避风港，梁世宗可望再度呈现暖男魅力。《Doona！》本剧也将由《爱的迫降》《罗曼史是别册附录》《Good Wife》等作品的导演李政孝执导，确定制作的消息令观众们相当期待，将於Netflix公开。



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