争议延烧！朴娜勑「注射姨母」风波再爆新内幕！前经纪人亲揭偷拍真相

韩国女艺人朴娜勑近期深陷前经纪人爆料风波，争议从「职场霸凌」一路烧到疑似接受「无照医疗」施打点滴，话题持续延烧。 10日《JTBC 事件班长》再度公开前经纪人A某的最新说法，内容相当惊人。

A某透露，她曾拍下朴娜勑接受「「注射姨母」施打点滴的画面，但强调 「不是为了威胁」，而是因为情况太可怕她表示，朴娜勑常在自己家中已经位於一山地区的「「注射姨母」」家里，甚至在车上打点滴，「她常常边打就睡著，但「注射姨母」会在她睡著后继续加很多不同的药，看了太震撼，怕出事才拍照留证。」A某还称，朴娜勑曾说过对方「看起来不像医生，但又有点像」，似乎对该人士来历也不清楚。



A某表示她曾因担心药品来源可疑而拒绝代拿，但朴娜勑当场大动肝火，还骂了她一句：「这种小事都做不好，你工作干嘛来？」目前这些内容皆为 A某的主张，朴娜勑方面尚未正面回应。



更加离奇的是，A某称 2023 年外地拍摄时，曾有人又介绍一名新的「点滴姨母」，对方甚至直接到饭店替朴娜勑施打点滴。

事件已升级成社会案件！首尔江南警署已接获民众以《毒品管理法》、《医疗法》及《药事法》等罪名举报朴娜勑与「注射姨母」。 前大韩医师协会会长任炫择也已向检方控告，医协更痛批此案「严重威胁国民健康」。 保健福利部也正考虑启动行政调查。



法律专家分析，若朴娜勑明知对方无照仍持续接受施打，恐难逃法律责任。 这场从职场纠纷演变成医疗违法的风暴，似乎愈滚愈大......



