趙震雄高中時期的戲劇社後輩，出面發文澄清：「學長他高胖善良、反而是校園暴力受害者」

又有新反轉！？演員趙震雄因少年犯出身的疑惑而宣布引退之際，網上出現了一篇題為「後輩所寫的趙震雄高中生活」的文章引發了關注。

撰寫該文的後輩表示，1995年自己是高中二年級時，第一次在學校戲劇社看到趙震雄。他說：「當時那位前輩的名字是趙元俊，是戲劇社三年級的前輩，給人的感覺是...班上一定會有的高高胖胖、性格善良的前輩那種感覺。」



後輩接著說：「現在想起來也覺得非常離譜」，並如此形容當時的校園氛圍：「在排練戲劇時，三年級的不良學生會毫無理由地闖進來打前輩。就算後輩全都在看，也會抓語病找碴就打人，根本就是流氓一樣的前輩，真的完全沒有任何理由。」主張反而是趙震雄受到了傷害。

後輩表示：「元俊哥其實絕對不是不良學生，反而是因為被不良學生狠狠欺負才那樣過日子的。我記得他比同年級大一歲，所以被欺負得更嚴重。每天被打卻一次也沒反抗過。以現在的說法，就是被當成『麵包奴隸（빵셔틀=跑腿買麵包的人）』一樣對待。」並補充說：「即使在排練時被拖出去打一頓，再回來看到後輩們，還是會講些好笑的事帶動氣氛，從沒對後輩說過難聽的話或抱怨。」



他主張，如果趙震雄真的是不良少年，理應會有人說「被他打過」，但學校裡一次也沒有聽過這種說法，並稱爭議的過往事件中，趙震雄也並不是積極參與者，「可以視為是在被不良學生牽著走、被要求就得做的那種氛圍。錯誤就是錯誤，我也沒有要替他辯護的意思。」

後輩說：「那個年代這種事很多，而在其中默默承受一句話也不敢說的人就是元俊哥。」並主張「撇除犯罪，只看校園生活的話，他反而是校園暴力的受害者。」他又補充：「再說一次，我完全沒有為犯罪找藉口的想法，只是突然想到了『罪可恨，人不可恨』這句話。」替趙震雄說了幾句話。



另外，5日有報導指出趙震雄在高中時期，因特別法上的搶劫和強姦罪（以1994年標準）接受刑事審判並被送至少年院。之後趙震雄在一天內承認部分疑惑，並表示即刻中斷所有活動，為演員之路畫上句號，宣佈退出演藝圈。

