《死亡笔记本》音乐剧卡司再升级！Super Junior圭贤与金圣喆加入分别演出「月夜神」以及「L」！

音乐剧《死亡笔记本》在韩演出大受好评，而近期打算再扩大升级演出阵容，新的「月夜神」角色将加入Super Junior圭贤，以及「L」也将加入大家喜爱的演员金圣喆，可望引发观众们的期待。

首先，拥有天才般的头脑，偶然发现了死亡笔记本的用处，因而透过这笔记本来伸张正义，处决罪犯的「月夜神」一角，将由Super Junior圭贤加入演出，圭贤上周末刚结束了3天欢庆出道20周年的《Super Show 10》，他也在演唱会上宣布自己的新专辑即将发行，今日又传出好消息，接演音乐剧《死亡笔记本》。



圭贤其实是音乐剧的常客，曾主演许多作品如《维特》《莫札特》《笑面人》等等，在演唱会上也时常演出音乐剧中的部分片段歌曲，卓越的唱功与稳定的演技实力无庸置疑，令观众们留下深刻印象。这次他将饰演内心相当理智的「月夜神」一角，展现细腻的演技实力。令大家开始期待他出演的舞台。

而在上一季以「L」与大家见面的金圣喆又回归了！以漫撕男的外貌以及敏锐的直觉，细腻的洞察力等特色，展现出独一无二的「L」魅力所在。金圣喆完美表现出弯曲著身体的招牌动作以及独特的外型，还有这个角色的细腻表现与充满活力的唱功，想必一定让现场观众们舍不得眨眼睛。



改编自同名日本漫画作品的音乐剧《死亡笔记本》剧情描述一位想要实现正义的天才高中生「月夜神」，拿著死神的笔记本处决社会上的恶霸，不过追踪著他的还有一位名侦探「L」，两人也不断进行著智力的对决。新加入的两位演员与原本有的阵容也将融合在一起，原本的「L」也有金圣圭以及灿多演出，让本剧的演出风格更加多元化。

音乐剧《死亡笔记本》将演出至明年5月10日止，将在D-CUBE Link艺术中心演出。新成员圭贤与金圣喆，将分别於1月6日和1月27日首次登台演出。

