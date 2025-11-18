《死亡筆記本》音樂劇卡司再升級！Super Junior圭賢與金聖喆加入分別演出「月夜神」以及「L」！

音樂劇《死亡筆記本》在韓演出大受好評，而近期打算再擴大升級演出陣容，新的「月夜神」角色將加入Super Junior圭賢，以及「L」也將加入大家喜愛的演員金聖喆，可望引發觀眾們的期待。

首先，擁有天才般的頭腦，偶然發現了死亡筆記本的用處，因而透過這筆記本來伸張正義，處決罪犯的「月夜神」一角，將由Super Junior圭賢加入演出，圭賢上週末剛結束了3天歡慶出道20週年的《Super Show 10》，他也在演唱會上宣布自己的新專輯即將發行，今日又傳出好消息，接演音樂劇《死亡筆記本》。



圭賢其實是音樂劇的常客，曾主演許多作品如《維特》《莫札特》《笑面人》等等，在演唱會上也時常演出音樂劇中的部分片段歌曲，卓越的唱功與穩定的演技實力無庸置疑，令觀眾們留下深刻印象。這次他將飾演內心相當理智的「月夜神」一角，展現細膩的演技實力。令大家開始期待他出演的舞台。

而在上一季以「L」與大家見面的金聖喆又回歸了！以漫撕男的外貌以及敏銳的直覺，細膩的洞察力等特色，展現出獨一無二的「L」魅力所在。金聖喆完美表現出彎曲著身體的招牌動作以及獨特的外型，還有這個角色的細膩表現與充滿活力的唱功，想必一定讓現場觀眾們捨不得眨眼睛。



改編自同名日本漫畫作品的音樂劇《死亡筆記本》劇情描述一位想要實現正義的天才高中生「月夜神」，拿著死神的筆記本處決社會上的惡霸，不過追蹤著他的還有一位名偵探「L」，兩人也不斷進行著智力的對決。新加入的兩位演員與原本有的陣容也將融合在一起，原本的「L」也有金聖圭以及燦多演出，讓本劇的演出風格更加多元化。

音樂劇《死亡筆記本》將演出至明年5月10日止，將在D-CUBE Link藝術中心演出。新成員圭賢與金聖喆，將分別於1月6日和1月27日首次登臺演出。

