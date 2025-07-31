早知道我就不PO了！光头滤镜＋飞起指甲＝掉粉4000+！李泳知爆笑自嘲「死亡卡斯塔涅鼓」

Rapper兼综艺新宠儿李泳知最近在社群媒体上po出自己指甲受伤的惊悚照，没想到不只吓坏粉丝，还意外造成「粉丝大逃亡」，一口气掉了4,000名追踪者！对此，李泳知用一贯的幽默反应：「想像那是卡斯塔涅鼓（castanets，西班牙传统乐器）就不会觉得恶啦~」笑翻网友。

30日，李泳知在个人SNS上分享近况，并附上留言：「大家最近过得好吗？我很好，最近工作超忙～」同时还上传了一张使用滤镜的自拍照，照片中她顶著光头并配上浓密胡须，画风十分搞笑。其中有位网友开玩笑地发送私讯写道：「取关罗」，对此，李泳知截图对话并分享回应：「我之前才刚上传了指甲受伤的照片，就有4,000人取关我耶」，幽默的反应让粉丝们笑翻。



事情发生在7月22日，李泳知通过SNS上公开了自己在KCON舞台练习中不慎受伤的照片。照片中，她的无名指与小指指甲像是被开罐器开过一样，硬生生翘起、与肉分离，画面令人倒吸一口气。她贴心提醒「血已遮，非战斗人员慎入」，却依然让不少粉丝直呼：「看得我都手痛了！」李泳知也道歉说：「吓到大家真的对不起。」随后她又以一贯的幽默安抚粉丝：「不要把它当作指甲，就当成是卡斯塔涅鼓（castanets）吧，那种盖子开开关关的，其实差不多啦～」看到粉丝们纷纷表示担心，她也温暖回应：「受伤的是我，结果你们比我还痛，这样我都觉得自己快好了。」她还不忘叮咛说：「你们可别随便去纹身喔。」



尽管表面装作很淡定，李泳知也坦白地说：「其实我只是装酷啦，我的指甲还没拔掉呢。」她接著透露：「天一亮我就要去医院拔指甲了。我都24岁了，照理说应该一点都不怕，但其实真的超怕。」最后她又用招牌式幽默收尾：「帮我祈福吧，我应该不会明天就死掉吧？如果我真的去了，我会把财产全部捐给社会～」

李泳知自2019年在Mnet节目《高等Rapper3》中崭露头角，并於《Show Me The Money 11》中夺冠，成为话题新星。 近期，她在tvN综艺《Biong Biong地球娱乐室》系列中展现无限综艺潜力，靠著一张嘴、一颗心与「零偶包」（零偶像包袱）形象圈粉无数。

虽然指甲受伤，但她的幽默不减、魅力加倍，网友纷纷表示：「这才是真・偶像清流」、「你不当饶舌歌手，来当谐星也会红吧！」8月1日她也将登上KCON舞台，指甲战士李泳知，敬请期待她的回归！

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