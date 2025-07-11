《Biong Biong地球娱乐室3》经典回顾！制作组被四姐妹逼疯？送上数位排毒、嘴巴排毒、摄影机排毒各种新惩罚！

由李恩智、Mimi、李泳知、安俞真出演的《Biong Biong地球娱乐室3》今年4月底开始播出，每周五都笑得好开心啊！

已经在一起4年的四姊妹散发出幻想和梦幻般的化学反应，再加上各种新游戏，创造出各种经典场面，大家心中的经典场面哪些呢？



李泳知好不容易撑过「数位排毒」，制作组竟然跟她道歉？

李泳知因为在起床任务预测时间以误差70分钟获得最后一名，手机成瘾症的她得「数位排毒」70小时。好不容易撑漫长时间拿到手机的她，结果...制作组竟然向她道歉，表示阿布达比和里斯本因为有时差4小时，所以算错时间了。



罗PD趁机报仇「100万观看」任务：四姐妹进行「嘴巴排毒」

因为四姊妹太爱拍挑战影片（罗PD：每天晚上都很吵），所以给了「100万观看次数任务」，如果成功就数位撒钱，送她们想买的数位产品，但...如果失败就是「沈默＋四人一起数位排毒」。没想到最后竟然失败，收音师因为耳朵可以暂时清静，还露出幸福的笑容！不过她们改用 AI 沟通，再次逼疯制作组 XD



终极大惩罚「摄影机排毒」：一样要跑行程，但不拍摄

最后一集的「抓石子大赛」，如果成功的话就可以获得友情戒指，但如挑战失败的话就是「摄影机排毒」惩罚（一样要跑行程，但不拍摄）， 虽然ACE成员MIMI和安俞真很活跃，但遗憾地失败了。之后以短影片点击率突破2千万和放弃名牌友情戒指爲条件，获得再次挑战的机会。但最终依然失败，所以剩下的日程只能用照片和音频填满。



全新水果游戏，让四姐妹超崩溃

全新水果游戏「士多啤梨（草莓）、香蕉、苹果」是按照水果进行动作，但如果连续出现同样的水果，她们就不能动。看似不难，但所有回合她们都挑战失败，最后连想要的笔电也没有获得，四姐妹超崩溃，观众们也笑到崩溃～制作组怎么可以想出这么有趣的游戏啦 XD



李恩智热演《对不起，我爱你》，成为最成功的粉丝

李恩智在节目中表达对电视剧《对不起，我爱你》的热爱，除了向成员们详细说明剧情外，还完美诠剧中名场面。随著节目成爲话题，掀起追剧热潮，让已播出超过20年的《对不起，我爱你》在 OTT 平台上逆袭！之后，苏志燮作为嘉宾出演李恩智主持的电台，李恩智也成为成功的粉丝，拿到偶像苏志燮的签名还获得背后抱。



除了兔珑外，还新增加新角色铁龙

这季的故事衔接前两季的内容，也让叙事变得更加完整！不过...兔珑和铁龙是一伙的事实被曝光后，观众们也超级冲击！甚至还偷走员们的笔电、杨姬银的眼镜盒、拖鞋、包包等，让成员们愤怒不已，幸好到最后都有找回来！



《Biong Biong地球娱乐室3》全部集数已在「Viu」上架，大家还可以去重温第二季噢！香港观众亦可一并收看话题韩剧《我夺走了公爵的初夜》、《清潭国际高等学校2》等精彩节目。

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