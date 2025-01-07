电影《暴跌》发表会导演与演员泪忆宋再临，「很想念」「看著我们奋斗到最后吧」

电影《暴跌》为已故演员宋再临遗作，昨（6）日电影为即将上映举行了制作发表会，发表会现场弥漫著特殊的气氛。一提到宋再临，导演与演员都止不住想念与眼泪。

《暴跌》是犯罪题材电影，以2022年虚拟货币「LUNA币」暴跌、蒸发50万亿韩元的事件主题，讲述一名青年企业家做出无法挽回的选择，他的创业投资的内幕，还有投机青年们白天沉迷股票、晚上沉迷虚拟货币的的血淋淋故事。宋再临饰演男主角，虚拟货币「MOMMY COIN」开发者「杨道贤」，已成为天上星星的他，没能等到电影的诞生，缺席了制作发表会。



发表会上导演与演员们都明显地压抑情绪，一提到宋再临便溃堤。主持人向导演发问选角宋再临的契机，导演玄海丽（현해리音译）举著麦克风却迟迟说不出话，频频拭泪。导演整理情绪后透露宋再临事前准备了很多，试镜时便展现对虚拟货币的了解，对股票也很熟悉，这让导演马上有了想法：「这一看就是道贤啊！」



导演也提到拍摄过程中宋再临会提供很多意见，而且比起宋再临外表冷酷的形象，大家对他可能有所误解，导演哭了又笑说：「他是多温暖、又是最强的喜剧角色，很想念他，很遗憾，如果一起在这里就好了。」



演员闵成旭说自己和宋再临在戏剧（《Secret Mother／秘密妈妈》）合作过，对方形象看起来可能很冷酷，但其实在演技上很认真钻研、有很多深思，拍摄期间和他在演技上做了很多交流。闵成旭举例一场失控的戏，他发现宋再临悄悄换了台词，心里忍不住赞叹：「原来这朋友是这样表达的啊！太低估他了，这作品不是他最好的作品吗？」「他换的那句台词『你是谁』，在那场面上看著再临的眼睛，真的觉得是很了不起的演技。特别是拍片前期，都一边拍片一边欣赏著，很想念。」



安友渊表示自己和宋再临是五年前节目《Radio Star》所认识，但当时没能聊太多、不了解对方性格，后来合作这部电影才称兄道弟。电影里两人是朋友，戏外则差了六岁，安友渊说宋再临对自己很好，看到的宋再临是个会关怀人、会开玩笑的纯真少年，第一次拍戏应该都很尴尬，但有一场戏两人都即兴表演后爆笑不已导致NG，「（气氛）真的很好，相处得也很好，整个拍片过程见到哥都会想开玩笑，能想到的拍摄过程都是感谢、有趣，还一起喝了很多酒」。



问安友渊有没有想对宋再临说什么，安友渊忍不住红眼眶哽咽，再提自己和宋再临因拍片变得很亲近，拍完片也常常一起喝酒，还想过要一起做生意、彼此会是最好的生意伙伴……「现在想为了哥，虽然气氛很沉重，对於《暴跌》我可能也没什么力量，但为了哥想尽己所能宣传，抱著和哥一起努力的想法。」最后对宋再临说：「哥，就看著我们奋斗到最后吧！」



车正元说自己和宋再临拍片前便认识（都是Saram娱乐旗下演员），回忆自己对宋再临的第一印象也是冷酷，「但欧巴真的很有趣，也很爱开玩笑，我在会计方面问了很多问题，他都知道，知识很渊博。所以和欧巴一起拍戏的时候总是很有趣、很好玩也聊了很多」。她停顿了一下后开口：「如果一起看了这部电影，真的觉得欧巴会非常喜欢。真的会很喜欢，我是那么想的，欧巴也抱著一样的心情看了电影吧，很想念欧巴。」



苏熙请在电影里饰演宋再临的妈妈，她提到自己和宋再临第一场戏是宋再临穿著学校制服，虽然宋再临的脸演高中生不违和，但他穿短袖露出明显练很多的手臂就违和了，他们当下便和导演讨论能不能用CG（动画）消除。讲到这个幕后花絮，导演都破涕而笑。

苏熙请还说了一场要处理鱼的戏，宋再临像主厨一样教她如何处理。「拍摄的时候有很多有趣的记忆。正如前面所说的林演员，我和再临演员对戏时也会想『是这么好的演员吗』，真的吓一跳也学到很多，『是那么认真生活的人啊』会那么想。」她放下麦克风的时候明显红了眼眶。



宋再临生前以《拥抱太阳的月亮》「云」一角开启知名度，又以《我们结婚了》与金昭誾（原译金素恩）组成「精灵夫妇」获大批人气，后来也固定会有作品产出也挑战不同领域，却在去年11月遗憾地选择离世。《暴跌》为前年11月开拍的电影，随著他的离世成为了他的遗作，从导演与演员的谈话可知同事们都非常不舍且遗憾。电影将在本月15日於韩上映。



▼发表会现场影片



▼电影预告



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