【韩网热门】不放弃继承遗产、替父还债10亿韩元！演员李炳宪获赞「经济危机中坚守义气」

今日，演员李炳宪在经济危机期间替父亲还清10亿韩元债务一事再度被网友提起（具体原因小编写在最后），很多人表示不论他私生活争议如何，这件事绝对值得称赞。

根据2017年tvN节目《名单公开》报导，李炳宪的父亲於1998年赴越南创业，动用了李炳宪出道七年来赚得钱及向亲友借贷的金额。 不料适逢亚洲金融风暴，生意失败，最终因打击过大而病倒并於一周后离世，仅留下10亿韩元巨额债务。



李炳宪当时若选择放弃继承，便无须偿还父债，但他为了维护父亲名誉与对债主的道义，决定独自承担所有欠款。 据悉，他那时接下各种工作——从学习教材广告、夜店签名会到各种商业活动，只要能赚钱，全都接下来还债。

当时的10亿韩元，相当於如今的近百亿规模。 作为参考，1998年的最低时薪是1,485韩元（现在是10,320韩元）， 江南区第一代公寓「银马公寓」一套31坪的公寓售价仅为1.5亿韩元。

▽1999年李炳宪与演员全惠璡合作拍摄的学习教材广告：



*这段往事之所以再度被翻出，可能与南韩某位棒球明星的父亲债务问题有关。 从2018年起，某男子持续向该球员的父亲追债，据法院判决欠款总额为1亿韩元本金加上数千万韩元滞纳金。 该男子多次在球员比赛现场举布条追讨，也因此多次因诽谤罪遭判罚金。 该球员目前效力於美国知名球队，今日返韩接受媒体采访时，该男子再次出现并向其父亲追债，球员当场要求保安把该男子带走。

韩国网友评论：

1. 虽然没有喜欢李炳宪，但这件事真的很厉害...

2. 他到底算是有良心还是没有良心，真的很令人困惑啊

3. 对老婆也讲求道义该多好，真是个多面的人啊

4. 哇，经济危机时期蚕室住宅公社才1.5亿，那10亿真的是天文数字，相当於现在蚕室高级住宅7栋的价值

5. 一定有些人因为他还上了那笔钱，才能够得救啊

6. 听说他那时什么广告都接，连不太符合身分的都接下来，原来背后有这样的原因啊

7. 不只背了10亿，还连自己七年辛苦赚的钱都搭进去了...

8. 那可是几十年前，李炳宪当时还没像现在这样赚那么多钱

9. 就算再红的艺人，毕竟也是自由业，要在那个时期扛下父亲的债务真的不容易

10. 他大概是那种在男人之间讲义气、重家庭，却在女人问题上容易出错的「典型韩男」，其实还蛮常见的，所以我倒也不太惊讶。 反而觉得至少他有责任感、有经济能力，算是那类人里面比较有希望的一种吧

11. 以那种「女性不是平等个体，而是男性附属物」的老派父权观来看，他确实是个好男人吧。 毕竟这么多年除了女人问题外，没其他黑点

12. 一旦代入「旧时代大男人」，就对他的言行能够理解了

13. 真的，就是那种老一辈大叔——女人问题一团糟，但该做的事都会做，甚至在工作上也很负责

14. 听业内人士说，他对工作人员和制作团队都超好，讲价合理、个性好相处，所以大家都想跟他合作，这点让我挺意外的kkk

15. 女人问题是家务事，只要他没有社会丑闻或霸凌工作人员，那就不关外人事。 业界长期给他高评价，也证明他确实是个立体的人

16. 既然太太李珉廷也过得好好的，那就别再说什么了kkk

17. 人真的是立体的，做得好的事就该称赞，被骂的事就该承担

18. 如果当年他没还那笔债，恐怕到现在还会被拿出来说吧... 做了正确的选择

19. 为了父亲、也为了那些出借的人，他确实做得非常好。 这部份真的很了不起、很帅气ᅲᅲ

出处：https://theqoo.net/hot/3981537941

