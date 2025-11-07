【韓網熱門】不放棄繼承遺產、替父還債10億韓元！演員李炳憲獲讚「經濟危機中堅守義氣」

今日，演員李炳憲在經濟危機期間替父親還清10億韓元債務一事再度被網友提起（具體原因小編寫在最後），很多人表示不論他私生活爭議如何，這件事絕對值得稱讚。

根據2017年tvN節目《名單公開》報導，李炳憲的父親於1998年赴越南創業，動用了李炳憲出道七年來賺得錢及向親友借貸的金額。 不料適逢亞洲金融風暴，生意失敗，最終因打擊過大而病倒並於一周後離世，僅留下10億韓元巨額債務。



李炳憲當時若選擇放棄繼承，便無須償還父債，但他為了維護父親名譽與對債主的道義，決定獨自承擔所有欠款。 據悉，他那時接下各種工作——從學習教材廣告、夜店簽名會到各種商業活動，只要能賺錢，全都接下來還債。

當時的10億韓元，相當於如今的近百億規模。 作為參考，1998年的最低時薪是1,485韓元（現在是10,320韓元）， 江南區第一代公寓「銀馬公寓」一套31坪的公寓售價僅為1.5億韓元。

▽1999年李炳憲與演員全惠璡合作拍攝的學習教材廣告：



*這段往事之所以再度被翻出，可能與南韓某位棒球明星的父親債務問題有關。 從2018年起，某男子持續向該球員的父親追債，據法院判決欠款總額為1億韓元本金加上數千萬韓元滯納金。 該男子多次在球員比賽現場舉布條追討，也因此多次因誹謗罪遭判罰金。 該球員目前效力於美國知名球隊，今日返韓接受媒體采訪時，該男子再次出現並向其父親追債，球員當場要求保安把該男子帶走。

韓國網友評論：

1. 雖然沒有喜歡李炳憲，但這件事真的很厲害...

2. 他到底算是有良心還是沒有良心，真的很令人困惑啊

3. 對老婆也講求道義該多好，真是個多面的人啊

4. 哇，經濟危機時期蠶室住宅公社才1.5億，那10億真的是天文數字，相當於現在蠶室高級住宅7棟的價值

5. 一定有些人因為他還上了那筆錢，才能夠得救啊

6. 聽說他那時什麼廣告都接，連不太符合身分的都接下來，原來背後有這樣的原因啊

7. 不只背了10億，還連自己七年辛苦賺的錢都搭進去了...

8. 那可是幾十年前，李炳憲當時還沒像現在這樣賺那麼多錢

9. 就算再紅的藝人，畢竟也是自由業，要在那個時期扛下父親的債務真的不容易

10. 他大概是那種在男人之間講義氣、重家庭，卻在女人問題上容易出錯的「典型韓男」，其實還蠻常見的，所以我倒也不太驚訝。 反而覺得至少他有責任感、有經濟能力，算是那類人裡面比較有希望的一種吧

11. 以那種「女性不是平等個體，而是男性附屬物」的老派父權觀來看，他確實是個好男人吧。 畢竟這麼多年除了女人問題外，沒其他黑點

12. 一旦代入「舊時代大男人」，就對他的言行能夠理解了

13. 真的，就是那種老一輩大叔——女人問題一團糟，但該做的事都會做，甚至在工作上也很負責

14. 聽業內人士說，他對工作人員和製作團隊都超好，講價合理、個性好相處，所以大家都想跟他合作，這點讓我挺意外的kkk

15. 女人問題是家務事，只要他沒有社會醜聞或霸凌工作人員，那就不關外人事。 業界長期給他高評價，也證明他確實是個立體的人

16. 既然太太李珉廷也過得好好的，那就別再說什麼了kkk

17. 人真的是立體的，做得好的事就該稱讚，被罵的事就該承擔

18. 如果當年他沒還那筆債，恐怕到現在還會被拿出來說吧... 做了正確的選擇

19. 為了父親、也為了那些出借的人，他確實做得非常好。 這部份真的很了不起、很帥氣ᅲᅲ

出處：https://theqoo.net/hot/3981537941

