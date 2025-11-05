人氣戀綜《換乘戀愛4》男嘉賓語錄！韓網友心疼女嘉賓：不是換乘戀愛而是炸彈轉移、真的不要換乘！

人氣戀綜《換乘戀愛4》目前播至第8集，公布四對前任情侶：郭敏京＆趙有植、成伯賢＆朴賢智、金宇珍＆洪智妍、鄭元奎＆朴智賢。節目中也公開他們怎麼認識、交往的時間線和分手的原因，就有網友整理男嘉賓語錄。

趙有植：我可以睡10分鐘就好嗎？（被叫醒後）我再多睡5分鐘，不然我睡到30分吧（與郭敏京時隔很久約會，因為太累想睡覺）



成伯賢：比你漂亮的女生街上多的是（朴賢智只是問了「我漂亮嗎？」）



金宇珍：你怎麼會認為我的週末一定都是你的？（剛開始和洪智妍交往時是徹夜聊天）



鄭元奎：我朋友的老婆幫他開了間醫院（對就業準備的朴智賢說）



這也在the qoo 引發熱烈討論 ，韓網友紛紛直呼：「竟然都是不同的人」、「沒有人可以換乘啊 嗚嗚嗚嗚」、「哎呦～都是現實中的男人啊」、「但是一點都不驚訝，好像是典型的韓國男人」、「女嘉賓們很有上進心、自我主導，充滿魅力，男嘉賓們都是迴避型，所以看了真的很煩躁」、「沒有可以換乘的地方啊」、「不是換乘戀愛而是炸彈轉移」、「真的不要換乘，女生們太可惜了」、「不能只讓女孩子們好好相處嗎？非常漂亮，全部都捨不得」、「可以放棄選擇嗎」、「這是換乘戀愛還是韓男戀愛...」、「只是希望不要換乘也不要複合」、「這一季跟以往不一樣，感覺是傳奇」、「但是宇珍還是道歉了」、「女生們一起牽著手出去找更好的男生」等等。

下集預告中，他們將進行關鍵字約會，是由男出演者進行選擇，誰和誰會一起約會呢？郭敏京和趙有植終於有了對話機會，雖然預告中看起來是一直在吵架，崔允寧和李在亨會是前任情侶嗎？還是會有新的出演者加入？就要到Viu準時收看節目了！（逢星期四深夜上線）



