SISTAR出身歌手昭宥提到过往残酷地狱减重过程！「为了达到48公斤的体重而只能吃4颗鹌鹑蛋」

29日播出的SBS《身体纪录片》节目中，请到韩国代表性女艺人如金元萱、SISTAR昭宥、Secret出身全烋星、KARA韩升延、MAMAMOO华莎等等，分别代表著不同时代，她们的共通点是站在舞台上总是需要接受大众对於外表以及身材体重的诸多批评，生活在这样的目光之中，身为艺人的她们又有什么样的心情。



曾以SISTAR身分活动的昭宥就提到自己当时还是练习生的时候，被公司规定的目标体重就是48公斤。并且背负著「如果无法减重成功就无法出道」这样的重大压力，只能朝向这目标前进。因为她并非天生就是瘦瘦的体质，所以只能靠不吃东西并且多运动这样的方式减重。



虽然昭宥成功达到了48公斤的体重，但却曾经在路边晕倒过，由不认识的路人将她送到医院，接受营养注射，但当时第一个念头竟是「打完点滴后体重好像会胖回来」。这么辛苦之后才迎来出道，之后SISTAR在一个月内就有多达50场的活动并深受大家的喜爱，但也从某个瞬间开始，若没有强力制止她吃东西的人出现，体重就又会回升了。



昭宥坦言，体重当时增加到56公斤，又再度开始了非常极端的减肥方式，每天只吃4颗鹌鹑蛋并且去掉了蛋黄，整整一个月就瘦了8公斤回来。之后进行Solo歌手活动，她为了在音乐上获得大家的认同，费尽了心力制作首张专辑，也瘦了一圈，有著必须要拿下第一名的压迫感。压力太大，加上必须在观众们面前进行活动，行为非常的小心翼翼，几乎已经失去了自我。



最后昭宥在音乐节目前，出演者聚集的状况下眼泪爆发，登上了舞台却无法望向镜头。当时她觉得大家似乎都在骂她，非常害怕，医院认为是恐慌障碍，收到药物处方还藏起来怕被发现，粉丝见面会时大家请她笑一下，她却没有笑出来，又被批评是态度不佳而引起争议，想起这些，昭宥也觉得当时真的挨了很多骂。



她表示当时自己脑中只有想著「不能在这里晕倒」，也因为恐慌障碍比较严重，刚到的时候感觉快要吐了，几百人聚集在一起可不能有所失误，而当时那一两个月，她说自己除了喝水、喝咖啡以及吃药以外，几乎都吃不下东西。当时真的就瘦了很多，但却也瘦到让造型师都担心的程度，她自己也有「这样下去是不是今天就有可能马上死掉」这种想法。只能说女艺人必须受到这么多外型的批评检视，真的相当辛苦。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻