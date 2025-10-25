电影《全力奔跑》河锡辰改机票脱队为体验台湾独旅 李信盈托记者传话林柏宏「很想念你」！

10月24日正式在台上映的韩国电影《全力奔跑》以韩国真实短跑选手金国永为灵感，描述一位即将面临退役的短跑选手，以及一位正要展开灿烂短跑人生的菜鸟选手，两人如何各自克服眼前挫折，而获得成长的热血故事。片中两位主角河锡辰以及李信盈（李新英）在首映当日也来台与影迷们见面。

去年2月曾来台举办粉丝见面会的河锡辰，素有脑性男之称。本次来台他也刻意将机票改为降落在松山机场，而婉拒了电影公司安排好的接送服务，打算自己搭乘大众交通抵达饭店。不过此时他却发现自己身上没有台币也没有悠游卡，想搭公车跟捷运是否都有困难，而因为刚结束日本行程所以身上留有3000元日币。换成台币之后有560元，最后他搭乘小黄计程车安全抵达下榻饭店。河锡辰也开玩笑表示：「回韩国那天再挑战一次自行抵达松山机场看看！」





而首度访台的李信盈，对台湾的印象则是青春校园浪漫电影，很期待行程结束之后的夜市体验。他也透露前两日正在拍摄电视剧，同剧演员金世正听说他要来台湾，也推荐他许多夜市美食，让李信盈相当期待。不久前他也与台湾演员林柏宏合作一部作品《悲伤热带》，被问到本次来台是否有与林柏宏联系？李信盈害羞表示自己英文不太好，而且对方应该非常忙碌，更现场请记者帮忙传话给林柏宏，说自己一到台湾就很想念对方。





《全力奔跑》这部电影中因剧情设定，所以河锡辰与李信盈在拍摄现场几乎没有共同出镜的场面，大多分开拍摄，两人只有在拍摄最后一场戏时同框演出，不过在平时练习短跑时就有很多交流，两人更是一见面就问对方：「你的膝盖还好吗？」而拍摄运动类的作品，为演员们来说一定都是对体力的挑战，因为演员练习的时间也相当有限，李信盈也自白曾经因为太累，而缺席了原本该去的练习行程，不过李信盈看到年纪比他大的河锡辰前辈总是那么认真，觉得自己更应该努力。





河锡辰表示刚接到《全力奔跑》的角色，曾怀疑自己是否能够演出这个「全韩国奔跑速度最快的男人」，加上要花很多时间练习跑步，身体也酸痛不舒服，但经纪人说服他「拍了这部作品，以后演奔跑戏的时候都会很帅气」，让他努力想表现得更好。李信盈已经多次饰演运动选手，从柔道、篮球到今日的短跑，他表示自己学生时期是田径队出身，其实比较不会特别再选择演出跑步相关的作品，不过他谦虚表示自己是新人，只要有导演愿意找他，他都很乐意演出，不会特别挑选题材类型。





由河锡辰、李信盈以及TWICE多贤共同演出的热血青春电影《全力奔跑》，已於10月24日全台正式上映，期待大家一同到电影院体会热血的奔跑！



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻