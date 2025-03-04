【韩网热门】SM娱乐女团C位成员族谱！网友：SM是怎么挖掘到她们的？

SM娱乐一直被赞为「爱豆圈花田」，每一位爱豆团成员都颜值爆表，尤其是C位颜质担当更是让无数粉丝心服口服。

1.柳真



2. 少女时代润娥



3. f（x）Krystal



4. Red Velvet Irene



5. aespa Karina



6. Hearts2Hearts IAN



韩国网友评论：

1. 都很美，不过aespa是有c位成员的团吗

2. 眼球得到了净化

3. 这里面柳真无人能比

4. 想像了一下她们在同一个团里

5. 柳真真的太美了

6. 怎么都这么美啊

7. 看完我就知道为什么一直只喜欢sm的c位了

8. 虽然我最爱Karina，但提到sm c位的话只想到润娥

9. 最爱柳真，从第一眼开始

10. IAN才出道一周就这么美了，等成年了会更漂亮

11. 太美了，IAN还是新人，再长大一些会变得更漂亮，SM是怎么把她们聚集在一起的

12. 柳真的美无人能比

13. 从清纯逐渐到猫相，感觉SM的审美趋势在改变

14. 到底是从哪里搜集到这些孩子们的

15. Karina真的是神，即使在c位里也很显眼，怎么会有人长这样，就是神啊

16. IAN少女

17. 柳真美得太有冲击力了

18. 润娥、Krystal

19. 虽然上面没有，但我还喜欢Sulli

20. SM运气太好了

21. 柳真是C位中的C位

原文：https://theqoo.net/square/3634026253

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