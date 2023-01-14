「加害者之死是对被害者的二度伤害」《Trolley：命运交叉点》开始走入剧情主轴，尾声震撼（EP.8）

以「电车难题」为故事发想，涵盖家庭与政治题材，弥漫浓浓悬疑氛围的《Trolley：命运交叉点》，本周播出的第8集开始出现了曙光，编剧想表达的议题渐渐呈现。

（以下涉及剧情）



本集开头从崔基永（奇太映 饰）约金惠调（金贤珠 饰）见面开始，崔基永用「希望金惠调道歉」测试了金惠调的反应、相信了金惠调没有说谎，回头要求妻子陈丞喜（柳贤庆 饰）别再闹大事情，否则对自家形象也不利。

金惠调得知了南中道（朴喜洵 饰）上电视新闻抨击坠楼的医学生，相当不能谅解，因为那对医学生的母亲也是再度伤害，不过南中道解释自己取得油坊奶奶的认可，坚持为油坊奶奶一方的受害者争取正义，并不在乎加害者医学生那方的心情。



重点来了，金惠调意外在南中道书房找到了儿子南智薰的手机，发现南智薰生前曾传简讯给金秀彬（郑秀彬 饰）扬言要自尽，金惠调大受打击……从现在的状况来看，金惠调之於陈丞昊母亲李流新的关系，就像金秀彬之於南智薰母亲金惠调的关系，也难怪南中道莫名对金秀彬反感了，但就不晓得金惠调惠怎么收拾情绪。



观众更指责南智薰是「约会暴力男」、是加害者，金秀彬是受害者，也和金惠调一样在加害者自尽之后二度受害。Naver TV网友讨论：「南中道出现双重标准出现，开始进入了进退两难的地步，过去妻子的性犯罪未遂案、医学生男友的非法偷拍，对受害者产生共鸣且利用道自己的政治上，但却包庇了自己儿子。明知是儿子和怀有儿子孩子身孕的女友是恋人关系，却将儿子自尽原因归咎儿子女友，完全和丞昊妈妈一样。」

「儿子因为和女友分手而死了，这最让人震惊。」、「提分手就要自尽，为什么是那个说分手的人害的？约会暴力加害者及其家人死亡，都是拿死来威胁。」「装作善良、装作弱者的南中道可能才是最终反派。」「投入到金贤珠演技里了。」「金惠珠－金秀彬、陈丞昊－南智勋、丞昊母－金惠珠，如此陷入进退两难的境地啊，让人毛骨悚然的是，装作善良的南中道明明知道自己的儿子是约会暴力男，还是那么的利用受害者……哇，疯狂电视剧。」

下集预告，陈丞喜不顾崔基永的告诫依旧想为家人做些什么，南中道在处理医学生的事件似乎出了错，油坊奶奶跑来指责……



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