《偶然发现的一天》端午＆白经售后！金惠奫在《姐姐的产地直送2》登场，与李宰旭的身高差让人太心动 ！

金惠奫在tvN综艺《姐姐的产地直送2》中作爲第三位嘉宾登场，与「妈妈」廉晶雅和李宰旭再次重逢。

金惠奫在《Sky Castle》饰演廉晶雅的女儿艺瑞，在《偶然发现的一天》（意外发现的一天）中饰演李宰旭的未婚妻，端午＆白经再次合体，让许多剧迷相当兴奋！



1日播出的第8集中，结束在莞岛的最后旅程后，在忠南保宁开始新的故事。当所有人都还在睡觉的早晨，嘉宾金惠奫也抵达，她在廉晶雅的房前小心翼翼地观察著，当廉晶雅一醒来她也叫了「妈妈」，表达喜悦之情。接下来会有什么新的故事？也备受期待！



今日，tvN 的官方 IG 也上传一段短影片，金惠奫和李宰旭也同框，展现令人心动的身高差！也让剧迷纷纷留言：「终於等到端午＆白经重聚，他们好可爱」、「我迫不及待想看这个」、「能不能再合作一次」、「好久不见了 呜呜呜」、「好期待下一集播出」等等。

另外，金惠奫的下部作品是《虽然从今天开始是人类》，讲述抗拒成为人类的九尾狐与极度自恋的足球明星之间的欢喜冤家罗曼史。她将与「长腿帅哥」罗门（朴所罗门）合作，该剧预计在明年上半年播出，

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